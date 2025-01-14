Где можно купаться на Крещение в Ростовской области: адреса купелей

В среднем по области температура воздуха в ночь на 19 января опустится всего на несколько градусов. А к утру столбик термометра снова поднимется выше нуля. Самая прохладная ночь 19 января ожидается на севере региона. Там находятся Верхнедонской, Шолоховский, Чертковский, Миллеровский, Боковский и другие районы. В этой части Дона ночью похолодает до -7 градусов. К утру 19 января выпадет снег, а столбик термометра поднимется до -5 градусов. По ощущениям — до -13.