Где можно купаться на Крещение в Ростовской области: адреса купелей

Posted 14 января, 19:12
Published 14 января, 19:12
Modified 14 января, 19:12
Updated 14 января, 19:12
Ежегодно в донской столице для обрядовых омовений открывают около 10 мест, где дежурят спасатели, медики и полицейские. В 2025 году их будет всего семь. В список входит Преполовенский храм (улица Всесоюзная, 167), Гремучий источник (Портовая, 72), Серафимовский источник (Ботанический сад — Чапаевская, 18).
Обряд омовения можно пройти и в храме святого Георгия Победоносца (улица 339-й Стрелковой Дивизии, 33), и в Александро-Невском храме (Северное водохранилище) и в местной религиозной организации — церкви монастыря Сурб-Хач Армянской Апостольской Церкви (улица Баграмяна, 1).
Кроме того, обрядное омовение можно совершить в роднике «Серебряном» (поселок Первомайский, переулок Красноярский, 13), в роднике «Водопадном» (Заречная, 54) и на территории Свято-Иверского женского монастыря (улица Неклиновская, 4).
Там купели оборудуют подходами, сходнями, пунктами обогрева и переодевания.
В среднем по области температура воздуха в ночь на 19 января опустится всего на несколько градусов. А к утру столбик термометра снова поднимется выше нуля. Самая прохладная ночь 19 января ожидается на севере региона. Там находятся Верхнедонской, Шолоховский, Чертковский, Миллеровский, Боковский и другие районы. В этой части Дона ночью похолодает до -7 градусов. К утру 19 января выпадет снег, а столбик термометра поднимется до -5 градусов. По ощущениям — до -13.
Также морозы ударят на востоке Ростовской области: в Дубовском, Орловском, Волгодонском и соседних с ними районах. Ночью столбик термометра покажет -6 градусов, а на следующий день — 3, хотя по ощущениям будут все -11.
В Ростове в ночь на 19 января прогнозируют пасмурную погоду без осадков. На улице будет около -2 градусов, а утром потеплеет до +1. Несмотря на плюсовую температуру, на улице будет довольно холодно: по ощущениям -8.
Врачи отмечают, что после крещенских омовений наблюдаются случаи тяжелых заболеваний. Медики уважают людей, соблюдающих традиции, но просят серьезно к ним подготовиться и соблюдать простые правила, чтобы не получить вреда от купания в ледяной воде.
Целебные свойства купания, по мнению медиков, заключаются в создании шока для организма. Однако ослабленному организму это пойдет во вред.
— Ростовчанам, страдающим хроническими, сердечно-сосудистыми, эндокринными и онкологическими недугами окунаться категорически не стоит», — рассказал RostovGazeta врач-терапевт, пожелавший остаться анонимным. — За свою многолетнюю практику я лично наблюдал у пациентов после купания на Крещение тяжелое повреждение иммунной системы, ревматологические заболевания. А уж пациентов с бронхитом и пневмонией было очень много.
Тем, кто не практиковал прежде купание на Крещение, лучше сначала умыть лицо и руки в святой воде. Закаленным верующим тоже не стоит торопиться с погружением в ледяную воду. Заходить в купальню лучше медленно и осторожно — на ступенях можно поскользнуться.
Если обряд омовения проходит в открытом водоводе, нырять тем более не стоит. Течение может отнести вас от берега, а зимой выплыть будет гораздо сложнее. В Белой Калитве в 2024 году обнаружили труп мужчины, который нырял на Крещение в реке Калитва. Тело нашли несколько дней спустя — его выбросило к берегу.
Некоторые берут с собой на крещенские купания алкоголь, чтобы согреться. Однако и медики, и священнослужители не советуют пить спиртное.
По словам митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, во время этого процесса не нужно настраиваться на теплую баню и стаканчик водочки. Вместо этого нужно помолиться о своем спасении и здравии.
— И сойди в эту воду спокойно — без криков, шумов и плесканий. Также спокойно нужно и выйти. Если хватает силы духа и тела, чтобы войти в холодную воду, — уточнил митрополит.
Ранее RostovGazeta сообщала, как правильно подготовиться к обряду купания на Крещение в Ростове.