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Posted 14 января, 15:09

Published 14 января, 15:09

Modified 14 января, 18:00

Updated 14 января, 18:00

Глава администрации Ростова рассказал, будет ли избираться на новый срок

Глава администрации Ростова рассказал о планах переизбрания на новый срок

14 января 2025, 15:09
Фото: Администрация Ростова. Глава администрации Ростова рассказал, будет ли избираться на новый срок
Сюжет
Выборы
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, будет ли он участвовать в конкурсе на новый срок, когда его полномочия завершатся. Об этом он сообщил 14 января на встрече с журналистами.

Алексей Логвиненко не стал прямо отвечать на вопрос о том, планирует ли он бороться за место главы администрации еще раз. Он объяснил, что в целом для того, чтобы занять эту должность, необходимо сделать очень много и не только ему самому. Кандидатов будет отбирать комиссия. Кроме того, существует много структур, которые должны все согласовать.

— Давайте доживем до октября, — резюмировал глава администрации.
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После этого журналисты спросили, есть ли у него сомнения по этому поводу.

— Сомнений нет, — заявил Логвиненко.

Ранее RostovGazeta сообщала, как глава администрации узнал о своем «увольнении» из соцсетей.

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