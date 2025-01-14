Глава администрации Ростова рассказал о планах переизбрания на новый срок

Алексей Логвиненко не стал прямо отвечать на вопрос о том, планирует ли он бороться за место главы администрации еще раз. Он объяснил, что в целом для того, чтобы занять эту должность, необходимо сделать очень много и не только ему самому. Кандидатов будет отбирать комиссия. Кроме того, существует много структур, которые должны все согласовать.