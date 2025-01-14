Глава администрации Ростова рассказал о планах переизбрания на новый срок

Posted 14 января, 15:09
Published 14 января, 15:09
Modified 14 января, 18:00
Updated 14 января, 18:00
Алексей Логвиненко не стал прямо отвечать на вопрос о том, планирует ли он бороться за место главы администрации еще раз. Он объяснил, что в целом для того, чтобы занять эту должность, необходимо сделать очень много и не только ему самому. Кандидатов будет отбирать комиссия. Кроме того, существует много структур, которые должны все согласовать.
— Давайте доживем до октября, — резюмировал глава администрации.
После этого журналисты спросили, есть ли у него сомнения по этому поводу.
— Сомнений нет, — заявил Логвиненко.
Ранее RostovGazeta сообщала, как глава администрации узнал о своем «увольнении» из соцсетей.