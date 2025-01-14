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Posted 14 января, 04:30

Published 14 января, 04:30

Modified 14 января, 04:30

Updated 14 января, 04:30

Главный нарколог Ростовской области сообщила о ситуации с алкоголизмом

Главный нарколог Ростовской области сообщила о ситуации с алкоголизмом

14 января 2025, 04:30
Фото: 1MI. Главный нарколог Ростовской области сообщила о ситуации с алкоголизмом
В Ростовской области ситуация по предотвращению алкоголизма улучшилась в 2025 году. Об этом рассказала пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что количество алкоголиков, которые находятся на учете в наркодиспансерах донского региона, снизилось почти на 4% по сравнению с 2024 годом. В данный момент их 33 тысячи.

Более шести сотен жителей донского региона при этом уже идут на поправку. Об этом сообщила главный врач наркологического диспансера Ростовской области Елена Малышко.

«Алкоголизм — это хроническое заболевание. Это тяга к постоянному употреблению спиртных напитков, которое сопровождается психическими и соматическими патологиями», — отметила Малышко.

Для поддержки людей с алкогольной зависимостью открыт телеграм-канал — @nezavisimostlichnosti. Здесь представлены материалы, которые касаются различных сфер жизни зависимого человека в процессе выздоровления.

Однако новый способ общения с пациентами не отменяет традиционную наркологическую медицинскую помощь, которая предоставляется в амбулаторных и стационарных условиях.

Для бесплатного получения медпомощи при алкогольной зависимости необходимо обратиться в областной наркологический диспансер (г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 38 тел. 210-72-56, 240-60-70).

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