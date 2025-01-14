Изощренные автоподставы: как в Ростове зарабатывают на нерадивых водителях

По словам автоюриста, автоподставы в Ростове случаются и сегодня. Их совершают приезжие «бригады» из других регионов. Они прибывают в донскую столицу, как правило, на пяти машинах и расставляются, в основном, на кругах (кольцах). «Работают» в течение дня и исчезают.