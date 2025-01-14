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Posted 14 января, 15:06

Published 14 января, 15:06

Modified 14 января, 15:08

Updated 14 января, 15:08

Изощренные автоподставы: как в Ростове зарабатывают на нерадивых водителях

Изощренные автоподставы: как в Ростове зарабатывают на нерадивых водителях

14 января 2025, 15:06
Фото: rostovgazeta.ru. Изощренные автоподставы: как в Ростове зарабатывают на нерадивых водителях

Автоюрист Азаров рассказал, как изменились автоподставы в Ростове

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Эксклюзив
Автоподставы сегодня изменились, став изощреннее. Где и как в Ростове можно столкнуться с подобным, почему победить современных автоподставщиков нельзя, несмотря на их присутствие в черных списках, об этом RostovGazeta сообщил аварийный комиссар, страховщик ОСАГО, автоюрист Алексей Азаров.

Автоподставщики уже не те

В 90-е годы автоподставы в Ростовской области случались часто. Мошенники на дорогих машинах караулили своих жертв — в основном пенсионеров. И, спровоцировав небольшое ДТП, вымогали деньги.

Такой бизнес в те годы был высокодоходным. Оказавшись в непростой ситуации, люди были вынуждены не только платить деньги, но и нередко переписывать на мошенников свое имущество.

Казалось бы, появление страховки ОСАГО призвано устранить присутствие автоподстав. Но желающие легкого заработка денег не стоят на месте — успешно адаптируются к новым условиям.

По словам автоюриста, автоподставы в Ростове случаются и сегодня. Их совершают приезжие «бригады» из других регионов. Они прибывают в донскую столицу, как правило, на пяти машинах и расставляются, в основном, на кругах (кольцах). «Работают» в течение дня и исчезают.

«Это практикуется на площади Энергетиков, на площади Химиков и на Комсомольской площади в Ростове. Автомобили ездят по внешнему кругу, пока не поймают того, кто не по правилам пытается съехать на дорогу», — отмечает Алексей Азаров.

Спикер объясняет, что современные автоподставщики прекрасно знают правила дорожного движения и пользуются этим. Их жертвами сегодня становятся не беззащитные пенсионеры, а настоящие нарушители дорожного движения. Именно их приезжие и выжидают на кольце.

Как правило, из-за нарушения дорожного движения провоцируется небольшое ДТП. Нарушителю предлагают на месте оплатить 20-30 тысяч рублей и разъехаться.

Они приезжают в донскую столицу, как правило, на пяти машинах и расставляются, в основном, на кругах (кольцах)
Они приезжают в донскую столицу, как правило, на пяти машинах и расставляются, в основном, на кругах (кольцах). Фото: Яндекс. Карты
«Но если человек начинает сопротивляться, они смело обращаются в ГАИ, поскольку правы. И дальше по суду они все равно заберут деньги. Обвинить их в чем-то невозможно — они действуют строго по правилам дорожного движения», — объясняет автоюрист.

Эксперт добавляет, что страховки у этих людей отсутствуют, поскольку они находятся в черном списке страховых компаний.

«Например, у одного из них, за три месяца было порядка 40 аварий. Но он всегда оказывался прав. Сотрудники ГАИ прекрасно знают этих людей чуть ли не в лицо», — говорит собеседник.
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Сложное кольцо на Комсомольской площади

Автоюрист уверен, что в большинстве случаев ростовчане нарушают правила дорожного движения не намеренно, а из-за отсутствия требуемых знаний.

«Многие попросту не знают, как правильно проезжать кольцо. Не знают, к примеру, какие знаки отменяют светофоры, где эти знаки должны располагаться», — делится мнением Алексей Азаров.

В качестве примера спикер приводит кольцо на Комсомольской площади в Ростове. Там, по словам собеседника, чуть ли не каждый день происходят аварии. А все потому, что многие не понимают, кто должен уступать дорогу.

«И здесь нужно вести речь о просветительской работе водителей. Возможно, права менять не один раз в 10 лет, а чаще. Или пришел человеку штраф за нарушение, а вместе со штрафом, нужно отправить его на переобучение, чтобы послушал лекции по ПДД — по тому пункту, по которому нарушил», — предлагает эксперт.
«Или пришел человеку штраф за нарушение, а вместе со штрафом, нужно отправить его на переобучение<…>»
«Или пришел человеку штраф за нарушение, а вместе со штрафом, нужно отправить его на переобучение<…>». Фото: 1MI
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Профилактическое обучение спасет жизнь

Автоюрист приводит в пример Германию. Там, если человек совершил ДТП, и тем более, находясь за рулем «под градусом», процедура будет очень сложна.

«Нарушителю ПДД придется посетить 50 часов у психолога, 40 часов на изучение правил дорожного движения и пересдать экзамен. Все это выходит в копеечку, а оплачивает сам водитель. Но самое главное в том, что проходя обучение, человек получает знания. Поэтому мое субъективное мнение таково, что одновременно со штрафом, нарушившего правила водителя нужно направлять на обучение. Чтобы в следующий раз подобное нарушение не происходило», — предлагает эксперт.

Спикер добавляет, что нарушения ПДД ни к чему хорошему не приводят. Аварийный комиссар напоминает аварию, которая произошла 9 января 2025 года на пересечении Целиноградской и Стадионной в Ростове, когда пострадавшего водителя увезли на скорой.

«Все это — переломанные руки и ноги. И не дай бог летальный исход из-за незнания правил дорожного движения. Поэтому, мне кажется, нужно действовать в сторону профилактического ужесточения. То есть вместе со штрафом, нарушителя ПДД нужно обязать проходить обучение по правилам дорожного движения», — резюмирует собеседник.
«Все это — переломанные руки и ноги. И не дай бог летальный исход из-за незнания правил дорожного движения»
«Все это — переломанные руки и ноги. И не дай бог летальный исход из-за незнания правил дорожного движения». Фото: rostovgazeta.ru

Ранее RostovGazeta сообщала, как две аварии спровоцировали большую пробку на Малиновского в Ростове.

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