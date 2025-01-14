Логвиненко объяснил, почему в Ростове до сих пор не построили канатную дорогу

Posted 14 января, 16:15
Published 14 января, 16:15
Modified 14 января, 16:17
Updated 14 января, 16:17
Он рассказал, что канатную дорогу через реку Дон так и не построили, поскольку не нашлось инвестора для реализации проекта. При этом глава горадминистрации отметил, что объект появится после освоения Театрального спуска и продления набережной. Планируется, что канатная дорога свяжет два берега.
Уточняется, что проект будет частью транспортной инфраструктуры Ростова, а не «экскурсионным элементом». Цена билетов на канатную дорогу будет различной для гостей и жителей донской столицы, а проезд можно будет оплатить транспортной картой.
«Мы понимаем с вами канатную дорогу как какой-то экскурсионный элемент. Это точно не так. Это — не колесо обозрения», — отметил Логвиненко.
Глава горадминистрации также подчеркнул, что соответствующую документацию уже подготовили, а проектирование завершили.
«Уже начались первые мероприятия по выкупу земельных участков», — сказал Алексей Логвиненко.
Он добавил, что данный проект планируется реализовать в течение двух лет. Сроки исполнения затягиваются из-за длительного процесса выкупа участков для строительства дороги.