Логвиненко объяснил, почему в Ростове до сих пор не построили канатную дорогу

Он рассказал, что канатную дорогу через реку Дон так и не построили, поскольку не нашлось инвестора для реализации проекта. При этом глава горадминистрации отметил, что объект появится после освоения Театрального спуска и продления набережной. Планируется, что канатная дорога свяжет два берега.