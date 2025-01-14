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Posted 14 января, 16:15

Published 14 января, 16:15

Modified 14 января, 16:17

Updated 14 января, 16:17

Логвиненко объяснил, почему в Ростове до сих пор не построили канатную дорогу

Логвиненко объяснил, почему в Ростове до сих пор не построили канатную дорогу

14 января 2025, 16:15
Фото: 1MI. Логвиненко объяснил, почему в Ростове до сих пор не построили канатную дорогу
Глава горадминистрации Алексей Логвиненко рассказал, почему в Ростове-на-Дону до сих пор не построили канатную дорогу. Об этом стало известно на встрече с руководителями городских СМИ.

Он рассказал, что канатную дорогу через реку Дон так и не построили, поскольку не нашлось инвестора для реализации проекта. При этом глава горадминистрации отметил, что объект появится после освоения Театрального спуска и продления набережной. Планируется, что канатная дорога свяжет два берега.

Уточняется, что проект будет частью транспортной инфраструктуры Ростова, а не «экскурсионным элементом». Цена билетов на канатную дорогу будет различной для гостей и жителей донской столицы, а проезд можно будет оплатить транспортной картой.

«Мы понимаем с вами канатную дорогу как какой-то экскурсионный элемент. Это точно не так. Это — не колесо обозрения», — отметил Логвиненко.

Глава горадминистрации также подчеркнул, что соответствующую документацию уже подготовили, а проектирование завершили.

«Уже начались первые мероприятия по выкупу земельных участков», — сказал Алексей Логвиненко.

Он добавил, что данный проект планируется реализовать в течение двух лет. Сроки исполнения затягиваются из-за длительного процесса выкупа участков для строительства дороги.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Строительство#Алексей Логвиненко#Транспорт#КАНАТНАЯ ДОРОГА#Набережная#Транспортная инфраструктура
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