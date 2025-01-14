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Posted 14 января, 13:51

Published 14 января, 13:51

Modified 14 января, 13:53

Updated 14 января, 13:53

Логвиненко оценил решение о запрете на строительство высоток в Ростове

Логвиненко оценил решение о запрете на строительство высоток в Ростове

14 января 2025, 13:51
Фото: Unsplash/tfcygv79. Логвиненко оценил решение о запрете на строительство высоток в Ростове
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко положительно высказался о запрете на строительство многоэтажек в городе, тему подняли на ежегодной встрече руководителей городских СМИ.

Напомним, что врио губернатора региона Юрий Слюсарь приостановил выдачу разрешений на строительство многоэтажек с начала декабря 2024. Он объяснил, что данный запрет введен в связи с жалобами людей на отсутствие социальной инфраструктуры.

На встрече с руководителями городских изданий Алексей Логвиненко сообщил, что решение Слюсаря «абсолютно правильное» и «своевременное».

«В основе решения врио губернатора лежало будущее планирование с учетом прилегающих территорий крупных городов, как ростовская агломерация, чтобы уже на сегодняшнем этапе грамотно все можно было спланировать и определять функциональность зоны земельного банка», — отметил Алексей Логвиненко.
«Убежища есть и они работают»: Алексей Логвиненко ответил на жалобы жителей Ростова
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Ранее Алексей Логвиненко ответил на жалобы жителей донской столицы о неработающих убежищах.

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