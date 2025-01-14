Логвиненко оценил решение о запрете на строительство высоток в Ростове

Posted 14 января, 13:51
Published 14 января, 13:51
Modified 14 января, 13:53
Updated 14 января, 13:53
Напомним, что врио губернатора региона Юрий Слюсарь приостановил выдачу разрешений на строительство многоэтажек с начала декабря 2024. Он объяснил, что данный запрет введен в связи с жалобами людей на отсутствие социальной инфраструктуры.
На встрече с руководителями городских изданий Алексей Логвиненко сообщил, что решение Слюсаря «абсолютно правильное» и «своевременное».
«В основе решения врио губернатора лежало будущее планирование с учетом прилегающих территорий крупных городов, как ростовская агломерация, чтобы уже на сегодняшнем этапе грамотно все можно было спланировать и определять функциональность зоны земельного банка», — отметил Алексей Логвиненко.