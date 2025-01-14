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Posted 14 января, 14:35

Published 14 января, 14:35

Modified 14 января, 14:37

Updated 14 января, 14:37

Алексей Логвиненко рассказал о состоянии Дона после попадания растворителя

Логвиненко сообщил о состоянии Дона после загрязнения реки растворителем

14 января 2025, 14:35
Фото: rostovgazeta.ru. Алексей Логвиненко рассказал о состоянии Дона после попадания растворителя
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил о состоянии реки Дон после попадания в воду растворителя. Вопрос был задан на встрече руководителей городских СМИ.

Напомним, что 11 января в реке Дон заметили налет, который растянулся по берегу до Ворошиловского моста. Позже оказалось, что в воду попал растворитель краски для судов.

Глава горадминистрации Алексей Логвиненко сообщил, что загрязнение Дона уже ликвидировано.

«В кратчайшие сроки все было ликвидировано. Применены специальные реагенты, впитывающие загрязнения», — сообщил глава администрации донской столицы.

Он уточнил, что в данный момент надзорными органами проводится проверка.

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Ранее глава администрации донской столицы рассказал, когда завершится реконструкция парка «Дружба» на Северном.

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