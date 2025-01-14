Логвиненко сообщил о состоянии Дона после загрязнения реки растворителем

Posted 14 января, 14:35
Published 14 января, 14:35
Modified 14 января, 14:37
Updated 14 января, 14:37
Напомним, что 11 января в реке Дон заметили налет, который растянулся по берегу до Ворошиловского моста. Позже оказалось, что в воду попал растворитель краски для судов.
Глава горадминистрации Алексей Логвиненко сообщил, что загрязнение Дона уже ликвидировано.
«В кратчайшие сроки все было ликвидировано. Применены специальные реагенты, впитывающие загрязнения», — сообщил глава администрации донской столицы.
Он уточнил, что в данный момент надзорными органами проводится проверка.
Ранее глава администрации донской столицы рассказал, когда завершится реконструкция парка «Дружба» на Северном.