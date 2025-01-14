Логвиненко узнал о своей «отставке» из соцсетей, а на парк в Ростове не хватило денег

Posted 14 января, 17:19
Published 14 января, 17:19
Modified 14 января, 17:22
Updated 14 января, 17:22
Во время встречи с руководителями СМИ глава горадминистрации Алексей Логвиненко рассказал о завершении реконструкции парка «Дружба» на Северном в донской столице.
Напоминаем, что работы над объектом начались несколько лет назад, на них выделили более 500 млн рублей. Закончить благоустройство планировалось в ноябре 2024.
Однако летом жители донской столицы обнаружили, что работы над парком уже не ведутся. Выяснилось, что проект завершили только на 35 процентов, несмотря на то, что подрядная организация на тот момент уже получила большую часть суммы.
После этого власти разорвали контракт с компанией. В ответ подрядчик подал в суд и с требованием отменить штраф.
Как сообщил Алексей Логвиненко, на заседании Гордумы в феврале 2025 поднимут вопрос о выделении дополнительных средств для завершения благоустройства объекта.
«Будем просить дополнительное финансирование. В этом году парк нужно сдать», — подчеркнул он.
Глава горадминистрации добавил, что чиновники не сняли с себя ответственности за данный инцидент, а некоторые из них уже понесли наказание.
Во время встречи с руководителями СМИ Алексей Логвиненко признался, что узнал из соцмедиа о своей отставке с должности главы администрации донской столицы.
Он отметил, что заявление на отставку он не писал, а официально его полномочия завершаются в октябре 2025 года.
Кроме того, Логвиненко добавил, что может покинуть должность досрочно в случае, если соответствующее решение примет городская Дума.
Также известно, что отчет главы администрации назначен на 25 февраля 2025.
Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева не смогла восстановить свой прежний статус.
Напомним, она стала фигурантом уголовного дела по статье о взяточничестве. Следствие установило что Золотарева замешана в нескольких коррупционных схемах.
Экс-судья уволилась до возбуждения уголовного дела по собственному желанию с сохранением звания и личной неприкосновенности. Несмотря на это, через полтора месяца Золотарева попала под подозрение и ВККС своим решением лишила судью полномочий.
Летом 2023 года фигурантка попыталась обжаловать решение комиссии, однако ей было отказано. В 2024 она подала две жалобы на отказ, но перед Новым годом, 28 декабря, их отклонили.