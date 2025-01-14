«Любил Ростов всем сердцем»: легендарный донской актер Юрий Атаров

«Кто не бывал в городе Ростове-на-Дону, тот… И вслед за этим словами можно нагородить Бог знает что. И необыкновенный, и самый лучший, и самый красивый, и самый богатый из всех, какие есть на свете, городов. А я скажу проще: Ростов самый лучший потому, что он мой город! Наш город! А весь остальной мир, в том числе и космос, человек часто видит пристрастными глазами сына своей Родины. Стало быть, и все страны, и окраины, и все звезды небесные безраздельно принадлежат Ростову. А если и остальные земляне будут думать о своих городах то же самое − и они будут правы. Пусть себе думают. На здоровье. Звезд всем хватит» («Школьная правд@» № 2 от 21.07.2014).