«Любил Ростов всем сердцем»: легендарный донской актер Юрий Атаров

Posted 14 января, 09:57
Published 14 января, 09:57
Modified 14 января, 09:57
Updated 14 января, 09:57
Впервые на сцене Атарова я увидел еще ребенком. Помню, родители как-то повели меня в театр драмы имени М. Горького. Там шел какой-то спектакль. Папа показал мне на одного актера и сказал: «Знаешь, деточка, кто этот человек? Это Юрий Тигранович Атаров. Он не только актер, но еще и врач. Кстати, учась в мединституте, он подавал большие надежды». Тогда я был очень удивлен. Врач и актер в одном лице. Как такое может быть? Оказывается, может.
Юрий Тигранович Атаров (1921−2003) мог бы стать отличным доктором, но любовь к театру оказалась сильнее. Более 30 лет он был актером Ростовского театра драмы имени М. Горького, сыграл множество ролей. Обладал хорошим голосом, прекрасно играл на гитаре, стал признанным и любимым бардом в студенческой и интеллектуальной среде нашего города. А еще он был замечательным рассказчиком. Часто выступал в кругу друзей, делился воспоминаниями. Его яркие выступления и незабываемые рассказы мне запомнились на всю жизнь.
Атаров писал также книги о Великой Отечественной войне. С 1941 по 1945 годы он воевал в рядах Советской армии в звании гвардии старшины. Впоследствии стал автором замечательных книг «Записки гвардии старшины» и «Полустанки победы». Атаров сочинял также хорошие стихи. В поэтический сборник Юрия Атарова «Я со сцены смотрел на жизнь» вошли его стихи разных лет, песни к спектаклям, воспоминания.
Мой папа, заслуженный врач России Минас Георгиевич Багдыков был лично знаком с Юрием Тиграновичем. Вот что он написал об Атарове в своей книге «Лики прошлого»:
«В небольшой россыпи интеллектуалов нашего города обращает на себя внимание многогранностью таланта Юрий Тигранович Атаров − врач, актер, писатель, бард, хранитель добрых традиций. Около двух веков представители этой замечательной фамилии служат жителям донской столицы. О его отце, замечательном враче-диагносте, слагались в народе легенды. Казалось, и сын Юрий пошел по стопам своего отца, блестяще окончив медицинский институт. Проявленные еще в студенчестве эрудиция, незаурядные способности дали возможность видному ростовскому ученому, корифею гинекологии Петру Яковлевичу Лельчуку рекомендовать ученому совету Атарова к зачислению сразу же после окончания медицинского института в клиническую ординатуру. Сам факт был неординарным, однако судьбе было угодно распорядиться иначе: верх взяло театральное искусство».
Помню, как Юрий Тигранович приходил на презентации книг моего отца, как он выступал, как пел и читал стихи. Это было незабываемо.
И еще. Атаров был светлым человеком. По-настоящему добрым. Возможно, со мной кто-то не согласится, но я уверен, что есть люди, от которых исходит какая-то особая добрая энергия. Кто-то эту добрую энергию называет светлой аурой. Вот с моей точки зрения, Атаров был очень светлым человеком. Когда он выходил на сцену и начинал читать стихи или петь, то на душе становилось тепло. Он был актером, исцеляющим душу…
Юрий Тигранович Атаров любил Ростов всем сердцем, воспевал его в стихах. В одном из своих стихотворений он написал такие строки:
Выйди вечером к театру на площадь
И оттуда за Дон посмотри:
Высоко над прибрежною рощей
Заискрятся Батайска огни.
А на площади в брызгах фонтана
Льется радужный свет фонарей,
Оседая вечерним туманом
На ветвях молодых тополей…
Очень интересную и познавательную работу об актере Атарове написала Арина Загоруйко. В статье «Ростов − наш общий дом» («Школьная правд@» № 2 от 21.07.2014) Арина Загоруйко пишет: »…он так трепетно и с такой любовью воспел маленький кусочек нашего города − от театра Горького до Нахичеванского переулка, что не поддаться этому чувству просто невозможно…»
А еще Юрий Тигранович Атаров с большой любовью написал о Ростове следующие строки:
«Кто не бывал в городе Ростове-на-Дону, тот… И вслед за этим словами можно нагородить Бог знает что. И необыкновенный, и самый лучший, и самый красивый, и самый богатый из всех, какие есть на свете, городов. А я скажу проще: Ростов самый лучший потому, что он мой город! Наш город! А весь остальной мир, в том числе и космос, человек часто видит пристрастными глазами сына своей Родины. Стало быть, и все страны, и окраины, и все звезды небесные безраздельно принадлежат Ростову. А если и остальные земляне будут думать о своих городах то же самое − и они будут правы. Пусть себе думают. На здоровье. Звезд всем хватит» («Школьная правд@» № 2 от 21.07.2014).
Юрий Тигранович ушел из жизни в 2003 году. Но память об этом замечательном человеке и прекрасном актере до сих пор живет и в моем сердце, и в сердцах многих поклонников его творчества.
Георгий Багдыков