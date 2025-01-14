МВД проведет проверку полицейских, задержавших в Ростове военного из Кыргызстана

Posted 14 января, 08:42
Published 14 января, 08:42
Modified 14 января, 08:44
Updated 14 января, 08:44
Напомним, что 10 января в соцсетях начала распространяться информация о том, что в Ростове задержали мужчину, который является гражданином Кыргызстана и России. Мужчина находился в международном розыске из-за судимости по статье о наемничестве в Кыргызстане.
Рогов отметил, что полицейские, задержавшие бойца и посадившие его в камеру, показали свой непрофессионализм и предвзятость. В связи с этим, по его словам, руководство МВД инициировало системную проверку.
«По инициативе руководства МВД в отношении полицейских, которые проявили верх непрофессионализма и предвзятости, задержав Аскара и посадив его в камеру, начата серьёзная системная проверка», — написал Рогов.
Добавим, что Аскар Кубанычбек передал всем неравнодушным свою признательность и благодарность.
Ранее мужчину с петардами задержали в банке Ростова-на-Дону.