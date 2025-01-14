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Posted 14 января, 08:42

Published 14 января, 08:42

Modified 14 января, 08:44

Updated 14 января, 08:44

МВД проведет проверку полицейских, задержавших военного из Кыргызстана в Ростове

МВД проведет проверку полицейских, задержавших в Ростове военного из Кыргызстана

14 января 2025, 08:42
Фото: 1MI. МВД проведет проверку полицейских, задержавших военного из Кыргызстана в Ростове
В отношении сотрудников полиции, которые в Ростове-на-Дону задержали военнослужащего ВС РФ из Кыргызстана Аскара Кубанычбека, началась проверка, сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов в личном телеграм-канале.

Напомним, что 10 января в соцсетях начала распространяться информация о том, что в Ростове задержали мужчину, который является гражданином Кыргызстана и России. Мужчина находился в международном розыске из-за судимости по статье о наемничестве в Кыргызстане.

Рогов отметил, что полицейские, задержавшие бойца и посадившие его в камеру, показали свой непрофессионализм и предвзятость. В связи с этим, по его словам, руководство МВД инициировало системную проверку.

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«По инициативе руководства МВД в отношении полицейских, которые проявили верх непрофессионализма и предвзятости, задержав Аскара и посадив его в камеру, начата серьёзная системная проверка», — написал Рогов.

Добавим, что Аскар Кубанычбек передал всем неравнодушным свою признательность и благодарность.

Ранее мужчину с петардами задержали в банке Ростова-на-Дону.

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