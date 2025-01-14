О своем «увольнении» глава администрации Ростова Логвиненко узнал из соцсетей

Posted 14 января, 13:06
Published 14 января, 13:06
Modified 14 января, 13:08
Updated 14 января, 13:08
Представители СМИ спросили у Алексея Логвиненко, узнал ли он что-то новое сегодня из соцсетей.
— Очень много разного, — неоднозначно ответил глава администрации.
— Про отставку узнали? — уточнили тогда журналисты.
— Давайте еще раз: заявление никакое не писал. Полномочия завершаются в 2025 году, — прокомментировал это Логвиненко.
Также он добавил, что может лишиться кресла главы администрации, если так решит городская Дума. В таком случае его лишат полномочий досрочно.