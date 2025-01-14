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Posted 14 января, 13:06

Published 14 января, 13:06

Modified 14 января, 13:08

Updated 14 января, 13:08

Логвиненко узнал из соцсетей о своем уходе с поста главы администрации Ростова

О своем «увольнении» глава администрации Ростова Логвиненко узнал из соцсетей

14 января 2025, 13:06
Фото: Администрация Ростова. Логвиненко узнал из соцсетей о своем уходе с поста главы администрации Ростова
Алексей Логвиненко признался, что узнал из соцсетей о своей отставки с должности главы администрации Ростова-на-Дону. Об этом он рассказал во время встречи с руководителями СМИ 14 января.

Представители СМИ спросили у Алексея Логвиненко, узнал ли он что-то новое сегодня из соцсетей.

— Очень много разного, — неоднозначно ответил глава администрации.
— Про отставку узнали? — уточнили тогда журналисты.
— Давайте еще раз: заявление никакое не писал. Полномочия завершаются в 2025 году, — прокомментировал это Логвиненко.

Также он добавил, что может лишиться кресла главы администрации, если так решит городская Дума. В таком случае его лишат полномочий досрочно.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Алексей Логвиненко#СМИ#Отставка
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