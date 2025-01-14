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Posted 14 января, 13:24

Published 14 января, 13:24

Modified 14 января, 13:26

Updated 14 января, 13:26

Онлайн-кинотеатр Wink. ru представляет новогодние итоги просмотров

Онлайн-кинотеатр Wink. ru представляет новогодние итоги просмотров

14 января 2025, 13:24
Фото: ПАО «Ростелеком».
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В новогодние каникулы — с 29 декабря по 8 января — онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) как всегда отметил рост спроса на контент, ориентированный на семейные просмотры, а также на праздничную тематику.

Поэтому восемь из топ-10 фильмов Wink.ru — это сказки, мультфильмы и кино с возрастными ограничениями 6+ и 0+.

Лидером по просмотрам среди сериалов стала первая премьера 2025 года из линейки Wink Originals — «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+). Первые эпизоды проекта вышли 1 января, и от серии к серии популярность музыкального драмеди только росла — всего его посмотрели уже 2,5 млн зрителей. История нежданной и полной перипетий любви простого военнослужащего Лёхи и богатой наследницы Кати также удостоилась одной из самых высоких оценок среди зрителей Wink. ru — 9,5 (в рейтинге сайта «Кинопоиск» — 8,6 по результатам более 142 тыс. оценок). Композитором сериала стал автор самой популярной песни 2024 года («Поезда») Женя Трофимов, лидер группы «Комната культуры».

Половину новогоднего топа сериалов заняли проекты линейки Wink Originals. И уже традиционно в обоих топах уверенно превалируют отечественные проекты.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Новогодний топ-10 сериалов

«Дети перемен» (Wink Originals, 18+)

«Комбинация» (Wink Originals, 18+)

«Плакса» (Wink Originals, 16+)

Новогодний топ-10 кинофильмов

«Огниво» (6+)

«Ёлки 11» (6+)

Фото: ПАО «Ростелеком»

Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink . ru :

«Мы рады, что премьеры и проекты Wink. ru стали классным новогодним подарком и раскрасили яркими эмоциями каникулы взрослых и детей. Отметим, что большой популярностью пользуются наши оригинальные сериалы, значит эти истории находят отклик и заставляют сопереживать. Поздравляем создателей сериала „Ландыши. Такая нежная любовь“ с высокой оценкой зрителями и растущим количеством просмотров. Видим, как проект завирусился в соцсетях, а значит он затронул важные для сегодняшнего времени вопросы, при этом в стиле современной сказки с большим количеством отличной музыки».
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