Онлайн-кинотеатр Wink. ru представляет новогодние итоги просмотров

Posted 14 января, 13:24
Published 14 января, 13:24
Modified 14 января, 13:26
Updated 14 января, 13:26
Поэтому восемь из топ-10 фильмов Wink.ru — это сказки, мультфильмы и кино с возрастными ограничениями 6+ и 0+.
Лидером по просмотрам среди сериалов стала первая премьера 2025 года из линейки Wink Originals — «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+). Первые эпизоды проекта вышли 1 января, и от серии к серии популярность музыкального драмеди только росла — всего его посмотрели уже 2,5 млн зрителей. История нежданной и полной перипетий любви простого военнослужащего Лёхи и богатой наследницы Кати также удостоилась одной из самых высоких оценок среди зрителей Wink. ru — 9,5 (в рейтинге сайта «Кинопоиск» — 8,6 по результатам более 142 тыс. оценок). Композитором сериала стал автор самой популярной песни 2024 года («Поезда») Женя Трофимов, лидер группы «Комната культуры».
Половину новогоднего топа сериалов заняли проекты линейки Wink Originals. И уже традиционно в обоих топах уверенно превалируют отечественные проекты.
Новогодний топ-10 сериалов
«Ландыши. Такая нежная любовь» (Wink Originals, 18+)
«Папины дочки. Новые» (12+)
«Дети перемен» (Wink Originals, 18+)
«Комбинация» (Wink Originals, 18+)
«Молодежка» (16+)
«Плакса» (Wink Originals, 16+)
«Ивановы-Ивановы» (16+)
«Великолепный век» (16+)
«Постучись в мою дверь» (16+)
«Слово пацана. Кровь на асфальте» (Wink Originals, 18+)
Новогодний топ-10 кинофильмов
«Баба Яга спасает Новый год» (6+)
«Огниво» (6+)
«Ёлки 11» (6+)
«Лунтик. Возвращение домой» (0+)
«Операция „Панда“» (12+)
«Особенности национальной больницы» (Wink Originals, 18+)
«По щучьему велению» (6+)
Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink . ru :
«Мы рады, что премьеры и проекты Wink. ru стали классным новогодним подарком и раскрасили яркими эмоциями каникулы взрослых и детей. Отметим, что большой популярностью пользуются наши оригинальные сериалы, значит эти истории находят отклик и заставляют сопереживать. Поздравляем создателей сериала „Ландыши. Такая нежная любовь“ с высокой оценкой зрителями и растущим количеством просмотров. Видим, как проект завирусился в соцсетях, а значит он затронул важные для сегодняшнего времени вопросы, при этом в стиле современной сказки с большим количеством отличной музыки».