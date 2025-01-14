Онлайн-кинотеатр Wink. ru представляет новогодние итоги просмотров

Лидером по просмотрам среди сериалов стала первая премьера 2025 года из линейки Wink Originals — «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+). Первые эпизоды проекта вышли 1 января, и от серии к серии популярность музыкального драмеди только росла — всего его посмотрели уже 2,5 млн зрителей. История нежданной и полной перипетий любви простого военнослужащего Лёхи и богатой наследницы Кати также удостоилась одной из самых высоких оценок среди зрителей Wink. ru — 9,5 (в рейтинге сайта «Кинопоиск» — 8,6 по результатам более 142 тыс. оценок). Композитором сериала стал автор самой популярной песни 2024 года («Поезда») Женя Трофимов, лидер группы «Комната культуры».