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Posted 14 января, 11:43

Published 14 января, 11:43

Modified 14 января, 11:45

Updated 14 января, 11:45

Подземный комплекс XIV века обнаружили археологи под трассой в Азове

Подземный комплекс XIV века обнаружили археологи под трассой в Азове

14 января 2025, 11:43
Фото: Азовский музей-заповедник.. Подземный комплекс XIV века обнаружили археологи под трассой в Азове
В Ростовской области археологи нашли огромный подземный комплекс, который возвели еще во второй половине XIV века, сообщает отдел археологии Азовского музея-заповедника.

В конце 2024 года во время рядовой реконструкции теплотрассы по переулку Красноармейскому в Азове был обнаружен большой подземный комплекс. На данный момент, его глубина составляет 4,5 метра от уровня поверхности и почти четыре — от уровня дневной поверхности XIV века.

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Видео: Азовский музей-заповедник.. Подземный комплекс XIV века обнаружили археологи под трассой в Азове

Сначала археологи предположили, что находка является подвалом большого купеческого дома. Однако в процессе раскопок стало понятно, что комплекс имеет наклонную стену, что нехарактерно для простых подвалов. Тогда специалисты предположили, что это может быть оборонительный ров. Точно сказать, что именно археологи нашли, пока затруднительно.

Добавим, что в комплексе также находились куски керамики, которые позволяют сказать, что он датируется второй половиной XIV века.

Ранее на стройке под Ростовом-на-Дону археологи нашли скелеты матери и малыша.

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