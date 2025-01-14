Подземный комплекс XIV века обнаружили археологи под трассой в Азове

Сначала археологи предположили, что находка является подвалом большого купеческого дома. Однако в процессе раскопок стало понятно, что комплекс имеет наклонную стену, что нехарактерно для простых подвалов. Тогда специалисты предположили, что это может быть оборонительный ров. Точно сказать, что именно археологи нашли, пока затруднительно.