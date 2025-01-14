Полный пассажиров автобус вспыхнул на Западном в Ростове-на-Дону

Posted 14 января, 07:27
Published 14 января, 07:27
Modified 14 января, 07:29
Updated 14 января, 07:29
Инцидент произошел утром 14 января на улице Зорге в Ростове-на-Дону. Автобус ехал недалеко от здания №9, когда его моторный отсек начал полыхать. Водитель остановил транспортное средство и открыл двери, чтобы пассажиры могли выйти. Затем мужчина принялся тушить автобус самостоятельно.
Огнеборцы быстро приехали на место ЧП, однако опасность уже миновала. Площадь пожара составила всего 0,5 квадратных метра. Никто из людей не пострадал.
До этого стало известно, что дом на колесах сгорел на трассе в Ростовской области. Подробнее о последствиях пожара в материале RostovGazeta.