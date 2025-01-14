Полный пассажиров автобус вспыхнул на Западном в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел утром 14 января на улице Зорге в Ростове-на-Дону. Автобус ехал недалеко от здания №9, когда его моторный отсек начал полыхать. Водитель остановил транспортное средство и открыл двери, чтобы пассажиры могли выйти. Затем мужчина принялся тушить автобус самостоятельно.