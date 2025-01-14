Пролежала всю ночь: фура вылетела в кювет после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 14 января, 08:39
Published 14 января, 08:39
Modified 14 января, 08:41
Updated 14 января, 08:41
Кадры с места происшествия появились утром 14 января в telegram-канале «Подслушано в Каменске-Шахтинском». На них видно, что фура практически полностью оказалась в кювете. Был ли второй участник аварии, не уточняется.
В ГАИ по Ростовской области пока не прокомментировали дорожно-транспортное происшествие. А вот в комментариях проезжавшие мимо автомобилисты отметили, что большегруз пролежал там всю ночь.
— Еще вчера она ушла в кювет возле Лесхоза, а сегодня только вытаскивают, — добавили подписчики.
Накануне стало известно о еще одной аварии на трассе недалеко от Ростова. Там при столкновении легковушки с фурой погибли люди.