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Posted 14 января, 08:39

Published 14 января, 08:39

Modified 14 января, 08:41

Updated 14 января, 08:41

Фура вылетела в кювет после ДТП в Ростовской области

Пролежала всю ночь: фура вылетела в кювет после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

14 января 2025, 08:39
Фото: 08.mchs.gov.ru. иллюстрация. Фура вылетела в кювет после ДТП в Ростовской области

Фура вылетела в кювет после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

Большегруз завалился в кювет после аварии на трассе в Ростовской области. По словам очевидцев, ДТП случилось в Каменском районе.

Кадры с места происшествия появились утром 14 января в telegram-канале «Подслушано в Каменске-Шахтинском». На них видно, что фура практически полностью оказалась в кювете. Был ли второй участник аварии, не уточняется.

В ГАИ по Ростовской области пока не прокомментировали дорожно-транспортное происшествие. А вот в комментариях проезжавшие мимо автомобилисты отметили, что большегруз пролежал там всю ночь.

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Видео: ТГ overhear_vkamenske. Фура вылетела в кювет после ДТП в Ростовской области
— Еще вчера она ушла в кювет возле Лесхоза, а сегодня только вытаскивают, — добавили подписчики.

Накануне стало известно о еще одной аварии на трассе недалеко от Ростова. Там при столкновении легковушки с фурой погибли люди.

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