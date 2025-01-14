Проливные дожди и мощный ветер накроют Ростов-на-Дону в конце недели

Posted 14 января, 08:55
Published 14 января, 08:55
Modified 14 января, 08:57
Updated 14 января, 08:57
Так, в четверг, 16 января, ожидается снег в сочетании с дождем. Днем температура воздуха не поднимется выше 0, а ночью — опустится до -3 градусов. Всего ожидается 0,8 миллиметра осадков.
В пятницу, 17 января, погода окончательно испортится. В течение дня столбики термометров будут показывать от 0 до +1 градуса. Примерно с 15.00 до 18.00 мск пройдет ливень. За три часа выпадет около 7,8 миллиметра осадков. Ветер западный до 12 метров в секунду.
В субботу, 18 января, и в воскресенье, 19 января, синоптики обещают от 1 до 3 градусов тепла и осадки в виде дождя и снега. За день примерно выпадет 0,4 — 0,8 миллиметра осадков.
Ранее на донскую столицу обрушился долгожданный снегопад.