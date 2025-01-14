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Posted 14 января, 08:55

Published 14 января, 08:55

Modified 14 января, 08:57

Updated 14 января, 08:57

Проливные дожди и мощный ветер накроют Ростов-на-Дону в конце недели

Проливные дожди и мощный ветер накроют Ростов-на-Дону в конце недели

14 января 2025, 08:55
Фото: rostovgazeta.ru. Проливные дожди и мощный ветер накроют Ростов-на-Дону в конце недели
На этой неделе в Ростове-на-Дону постепенно начнет теплеть. Снег растает, а ему на смену придут короткие, но сильные ливни и ветер, прогнозируют синоптики.

Так, в четверг, 16 января, ожидается снег в сочетании с дождем. Днем температура воздуха не поднимется выше 0, а ночью — опустится до -3 градусов. Всего ожидается 0,8 миллиметра осадков.

В пятницу, 17 января, погода окончательно испортится. В течение дня столбики термометров будут показывать от 0 до +1 градуса. Примерно с 15.00 до 18.00 мск пройдет ливень. За три часа выпадет около 7,8 миллиметра осадков. Ветер западный до 12 метров в секунду.

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В субботу, 18 января, и в воскресенье, 19 января, синоптики обещают от 1 до 3 градусов тепла и осадки в виде дождя и снега. За день примерно выпадет 0,4 — 0,8 миллиметра осадков.

Ранее на донскую столицу обрушился долгожданный снегопад.

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