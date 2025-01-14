Проливные дожди и мощный ветер накроют Ростов-на-Дону в конце недели

В пятницу, 17 января, погода окончательно испортится. В течение дня столбики термометров будут показывать от 0 до +1 градуса. Примерно с 15.00 до 18.00 мск пройдет ливень. За три часа выпадет около 7,8 миллиметра осадков. Ветер западный до 12 метров в секунду.