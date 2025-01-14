Синоптики рассказали о погоде на Крещение в Ростове. Ждать ли снег и мороз?

Posted 14 января, 12:49
Published 14 января, 12:49
Modified 14 января, 12:51
Updated 14 января, 12:51
Согласно прогнозу погоды, в ночь на воскресенье, 19 января, в Ростове ожидается дождь со снегом. Ветер усилится до 5 метров в секунду, а температура воздуха опустится до -3 градусов.
19 января в Ростове-на-Дону с самого утра будет идти дождь в сочетании со снегом. Изморось ожидается приблизительно в период с 06.00 до 09.00 мск и с 15.00 до 18.00 мск. В течение суток выпадет примерно 0,8 миллиметра осадков.
Днем температура воздуха достигнет +3 градусов, а ночью — +1 градуса Цельсия. Ветер будет западным с переходом на северо-западный до 13 метров в секунду.
Добавим, что весь январь погода будет преимущественно пасмурная и дождливая. Минусовая температура будет только ночью, а снегопады и заморозки и вовсе не ожидаются.
Ранее стало известно о том, что проливные дожди и мощный ветер накроют Ростов-на-Дону в конце недели.