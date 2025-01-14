Синоптики рассказали о погоде на Крещение в Ростове. Ждать ли снег и мороз?

19 января в Ростове-на-Дону с самого утра будет идти дождь в сочетании со снегом. Изморось ожидается приблизительно в период с 06.00 до 09.00 мск и с 15.00 до 18.00 мск. В течение суток выпадет примерно 0,8 миллиметра осадков.