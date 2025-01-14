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Posted 14 января, 12:49

Published 14 января, 12:49

Modified 14 января, 12:51

Updated 14 января, 12:51

Синоптики рассказали, стоит ли ждать мороза и снега на Крещение в Ростове

Синоптики рассказали о погоде на Крещение в Ростове. Ждать ли снег и мороз?

14 января 2025, 12:49
Фото: rostovgazeta.ru. Синоптики рассказали, стоит ли ждать мороза и снега на Крещение в Ростове

Дожди и плюсовая температура ожидаются в Ростове на Крещение

В 2025 году праздник Крещения в Ростове-на-Дону будет сопровождаться дождями и плюсовой температурой, информируют синоптики.

Согласно прогнозу погоды, в ночь на воскресенье, 19 января, в Ростове ожидается дождь со снегом. Ветер усилится до 5 метров в секунду, а температура воздуха опустится до -3 градусов.

19 января в Ростове-на-Дону с самого утра будет идти дождь в сочетании со снегом. Изморось ожидается приблизительно в период с 06.00 до 09.00 мск и с 15.00 до 18.00 мск. В течение суток выпадет примерно 0,8 миллиметра осадков.

Днем температура воздуха достигнет +3 градусов, а ночью — +1 градуса Цельсия. Ветер будет западным с переходом на северо-западный до 13 метров в секунду.

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Добавим, что весь январь погода будет преимущественно пасмурная и дождливая. Минусовая температура будет только ночью, а снегопады и заморозки и вовсе не ожидаются.

Ранее стало известно о том, что проливные дожди и мощный ветер накроют Ростов-на-Дону в конце недели.

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