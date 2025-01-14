Сотни фейерверков запустили в Ростове на Старый Новый год, несмотря на запрет

На кадрах можно увидеть яркие красочные взрывы. Фейерверки запустили рядом с жилыми домами. При этом в городе и всей области продолжает действовать запрет на использование пиротехники. Незадолго до Нового года, в декабре, врио губернатора Юрий Слюсарь продлил действие указа в начале декабря еще на год — до конца 2025-го.