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Posted 14 января, 05:58

Published 14 января, 05:58

Modified 14 января, 06:00

Updated 14 января, 06:00

Сотни фейерверков запустили в Ростове на Старый Новый год, несмотря на запрет

Сотни фейерверков запустили в Ростове на Старый Новый год, несмотря на запрет

14 января 2025, 05:58
Фото: 1MI. Сотни фейерверков запустили в Ростове на Старый Новый год, несмотря на запрет
В Ростове прогремели десятки взрывов пиротехники в ночь на 14 января. Фейерверки сняли на видео местные жители и выложили в telegram-канале «Это Ростов новости».

На кадрах можно увидеть яркие красочные взрывы. Фейерверки запустили рядом с жилыми домами. При этом в городе и всей области продолжает действовать запрет на использование пиротехники. Незадолго до Нового года, в декабре, врио губернатора Юрий Слюсарь продлил действие указа в начале декабря еще на год — до конца 2025-го.

Однако в донском регионе все равно находятся те, кто запускает фейерверки. Аналогичная ситуация наблюдалась на Новый год, в ночь на 1 января.

Наплевали на запрет: в новогоднюю ночь прогремели фейерверки в Ростове
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Тогда тоже в небе появились десятки разноцветных огней, несмотря на запрет.

— На Военведе и так неспокойно, а эти петарды — как ждут, чтобы запустить. Только сработала сирена — сразу фейерверки, — пишут в комментариях местные жители.
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