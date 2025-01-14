Сотни фейерверков запустили в Ростове на Старый Новый год, несмотря на запрет

Posted 14 января, 05:58
Published 14 января, 05:58
Modified 14 января, 06:00
Updated 14 января, 06:00
На кадрах можно увидеть яркие красочные взрывы. Фейерверки запустили рядом с жилыми домами. При этом в городе и всей области продолжает действовать запрет на использование пиротехники. Незадолго до Нового года, в декабре, врио губернатора Юрий Слюсарь продлил действие указа в начале декабря еще на год — до конца 2025-го.
Однако в донском регионе все равно находятся те, кто запускает фейерверки. Аналогичная ситуация наблюдалась на Новый год, в ночь на 1 января.
Тогда тоже в небе появились десятки разноцветных огней, несмотря на запрет.
— На Военведе и так неспокойно, а эти петарды — как ждут, чтобы запустить. Только сработала сирена — сразу фейерверки, — пишут в комментариях местные жители.