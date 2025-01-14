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Posted 14 января, 09:28

Published 14 января, 09:28

Modified 14 января, 09:30

Updated 14 января, 09:30

Стало известно, когда глава администрации Ростова Логвиненко покинет свой пост

Стало известно, когда глава администрации Ростова Логвиненко покинет свой пост

14 января 2025, 09:28
Фото: donland.ru. Стало известно, когда глава администрации Ростова Логвиненко покинет свой пост

Глава администрации Ростова Логвиненко может уйти в отставку в октябре 2025 года

Администрация Ростова-на-Дону опровергла информацию об увольнении главы городской управы Алексея Логвиненко. Вероятно, он не покинет свой пост раньше октября 2025 года, сообщила пресс-секретарь администрации Мария Петрова.

Во вторник, 14 января, в социальных сетях начали распространяться сведения о том, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко намерен покинуть свой пост. Однако Петрова поспешила развеять слухи, заявив, что срок полномочий главы истекает только в октябре 2025 года.

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При этом пресс-секретарь уточнила, что досрочная отставка возможна только по решению городской Думы, которая также и избирает главу администрации Ростова-на-Дону.

Добавим, что 25 февраля Алексей Логвиненко выступит с отчетом главы администрации города.

До этого в правительстве Ростовской области сделали заявление об отставке главы Минздрава Юрия Кобзева.

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