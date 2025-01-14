Стало известно, когда глава администрации Ростова Логвиненко покинет свой пост

Во вторник, 14 января, в социальных сетях начали распространяться сведения о том, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко намерен покинуть свой пост. Однако Петрова поспешила развеять слухи, заявив, что срок полномочий главы истекает только в октябре 2025 года.