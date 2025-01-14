Стало известно, когда глава администрации Ростова Логвиненко покинет свой пост

Posted 14 января, 09:28
Published 14 января, 09:28
Modified 14 января, 09:30
Updated 14 января, 09:30
Во вторник, 14 января, в социальных сетях начали распространяться сведения о том, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко намерен покинуть свой пост. Однако Петрова поспешила развеять слухи, заявив, что срок полномочий главы истекает только в октябре 2025 года.
При этом пресс-секретарь уточнила, что досрочная отставка возможна только по решению городской Думы, которая также и избирает главу администрации Ростова-на-Дону.
Добавим, что 25 февраля Алексей Логвиненко выступит с отчетом главы администрации города.
До этого в правительстве Ростовской области сделали заявление об отставке главы Минздрава Юрия Кобзева.