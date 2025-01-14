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Posted 14 января, 11:44

Published 14 января, 11:44

Modified 14 января, 11:46

Updated 14 января, 11:46

Стало известно, кто в Ростове-на-Дону может получать зарплату в 200 тысяч рублей

Стало известно, кто в Ростове-на-Дону может получать зарплату в 200 тысяч рублей

14 января 2025, 11:44
Фото: Unsplash. Стало известно, кто в Ростове-на-Дону может получать зарплату в 200 тысяч рублей

Зарплаты продажников выросли в Ростове до 200 тысяч рублей в месяц

Аналитики составили топ-5 самых лучших вакансий Ростова-на-Дону. Представители этих профессий могут рассчитывать на заработок от 100 до 200 тысяч рублей в месяц.

Согласно исследованию SuperJob, в январе 2025 года в донской столице на заработную плату от 100 до 150 тысяч рублей могут претендовать монтажники интернет-сетей и главные бухгалтеры. А вот зарплату в 120 тысяч рублей работодатели готовы предложить главным инженерам различных проектов.

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На втором месте рейтинга со стабильным доходом от 150 тысяч рублей расположились врачи-стоматологи. Почетное первое место досталось менеджерам по продажам. Сотрудники этой сферы могут получать от 150 до 200 тысяч рублей в месяц в Ростове-на-Дону.

До этого RostovGazeta писала о том, что почти на 20 процентов сократилась безработица в Ростовской области.

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