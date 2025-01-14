Стало известно, кто в Ростове-на-Дону может получать зарплату в 200 тысяч рублей

Согласно исследованию SuperJob, в январе 2025 года в донской столице на заработную плату от 100 до 150 тысяч рублей могут претендовать монтажники интернет-сетей и главные бухгалтеры. А вот зарплату в 120 тысяч рублей работодатели готовы предложить главным инженерам различных проектов.