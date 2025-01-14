Стало известно, кто в Ростове-на-Дону может получать зарплату в 200 тысяч рублей

Posted 14 января, 11:44
Published 14 января, 11:44
Modified 14 января, 11:46
Updated 14 января, 11:46
Согласно исследованию SuperJob, в январе 2025 года в донской столице на заработную плату от 100 до 150 тысяч рублей могут претендовать монтажники интернет-сетей и главные бухгалтеры. А вот зарплату в 120 тысяч рублей работодатели готовы предложить главным инженерам различных проектов.
На втором месте рейтинга со стабильным доходом от 150 тысяч рублей расположились врачи-стоматологи. Почетное первое место досталось менеджерам по продажам. Сотрудники этой сферы могут получать от 150 до 200 тысяч рублей в месяц в Ростове-на-Дону.
До этого RostovGazeta писала о том, что почти на 20 процентов сократилась безработица в Ростовской области.