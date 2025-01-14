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Posted 14 января, 10:23

Published 14 января, 10:23

Modified 14 января, 10:25

Updated 14 января, 10:25

Пожар в заброшенном здании произошел в центре Ростова-на-Дону

Трехэтажный дом сгорел ночью в центре Ростова-на-Дону

14 января 2025, 10:23
Фото: 25.mchs.gov.ru. иллюстрация. Пожар в заброшенном здании произошел в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону загорелся трехэтажный заброшенный дом на улице Мечникова, 53, сообщает МЧС России по Ростовской области.

Пожар начался утром 13 января на улице Мечникова в Ростове-на-Дону. Огонь в трехэтажном заброшенном доме заметили прохожие и сразу же вызвали спасателей. На место происшествия прибыли 18 огнеборцев на шести единицах спецтехники.

Огонь удалось локализовать и ликвидировать, пока он не охватил все этажи. На тушение ушло почти два часа. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

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До этого RostovGazeta рассказала о том, что электрообогреватель оставил семью без дома в Ростовской области. Супружеская пара не стала выключать прибор перед уходом магазин, что и стало роковой ошибкой.

Ранее полный пассажиров городской автобус вспыхнул на Западном в Ростове-на-Дону.

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