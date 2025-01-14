Трехэтажный дом сгорел ночью в центре Ростова-на-Дону

Posted 14 января, 10:23
Published 14 января, 10:23
Modified 14 января, 10:25
Updated 14 января, 10:25
Пожар начался утром 13 января на улице Мечникова в Ростове-на-Дону. Огонь в трехэтажном заброшенном доме заметили прохожие и сразу же вызвали спасателей. На место происшествия прибыли 18 огнеборцев на шести единицах спецтехники.
Огонь удалось локализовать и ликвидировать, пока он не охватил все этажи. На тушение ушло почти два часа. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
До этого RostovGazeta рассказала о том, что электрообогреватель оставил семью без дома в Ростовской области. Супружеская пара не стала выключать прибор перед уходом магазин, что и стало роковой ошибкой.
Ранее полный пассажиров городской автобус вспыхнул на Западном в Ростове-на-Дону.