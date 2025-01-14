У Ростова-на-Дону не осталось денег на завершение реконструкции парка «Дружба»

Posted 14 января, 13:30
Published 14 января, 13:30
Modified 14 января, 13:32
Updated 14 января, 13:32
Реконструкция парка «Дружба» началась несколько лет назад. На работы выделили больше 500 миллионов рублей. Завершить благоустройство планировали к 20 ноября 2024 года. Однако летом местные жители обнаружили, что за ограждением уже давно нет рабочих. В ноябре оказалось, что работы по проекту выполнены лишь на 35%. Сроки были сорваны, хотя подрядчик получил уже большую часть обещанной суммы (почти 400 миллионов рублей).
После этого власти разорвали контракт с компанией «Автомагистраль СК». В ответ компания подала иск в суд и попросил отменить штраф в размере 24,5 миллиона рублей.
По словам Алексея Логвиненко, на заседании Гордумы в феврале будет подниматься вопрос о дополнительном бюджете на завершение работ. «Будем просить дополнительное финансирование. В этом году парк нужно сдать», — подчеркнул он.
Логвиненко также добавил, что ростовские чиновники не снимают с себя ответственность за ситуацию с «Дружбой». И некоторые из них уже понесли наказание.