У Ростова-на-Дону не осталось денег на завершение реконструкции парка «Дружба»

Реконструкция парка «Дружба» началась несколько лет назад. На работы выделили больше 500 миллионов рублей. Завершить благоустройство планировали к 20 ноября 2024 года. Однако летом местные жители обнаружили, что за ограждением уже давно нет рабочих. В ноябре оказалось, что работы по проекту выполнены лишь на 35%. Сроки были сорваны, хотя подрядчик получил уже большую часть обещанной суммы (почти 400 миллионов рублей).