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Posted 14 января, 13:30

Published 14 января, 13:30

Modified 14 января, 13:32

Updated 14 января, 13:32

Стало известно, когда завершат реконструкцию парка «Дружба» в Ростове

У Ростова-на-Дону не осталось денег на завершение реконструкции парка «Дружба»

14 января 2025, 13:30
Фото: Администрация Ростова. Стало известно, когда завершат реконструкцию парка «Дружба» в Ростове

Работы по реконструкции парка «Дружба» в Ростове обещают завершить в 2025 году

Алексей Логвиненко рассказал, когда наконец закончат реконструкцию парка «Дружба» на Северном в Ростове. Детали работ глава администрации города озвучил во время встречи с руководителями СМИ 14 января.

Реконструкция парка «Дружба» началась несколько лет назад. На работы выделили больше 500 миллионов рублей. Завершить благоустройство планировали к 20 ноября 2024 года. Однако летом местные жители обнаружили, что за ограждением уже давно нет рабочих. В ноябре оказалось, что работы по проекту выполнены лишь на 35%. Сроки были сорваны, хотя подрядчик получил уже большую часть обещанной суммы (почти 400 миллионов рублей).

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После этого власти разорвали контракт с компанией «Автомагистраль СК». В ответ компания подала иск в суд и попросил отменить штраф в размере 24,5 миллиона рублей.

По словам Алексея Логвиненко, на заседании Гордумы в феврале будет подниматься вопрос о дополнительном бюджете на завершение работ. «Будем просить дополнительное финансирование. В этом году парк нужно сдать», — подчеркнул он.

Логвиненко также добавил, что ростовские чиновники не снимают с себя ответственность за ситуацию с «Дружбой». И некоторые из них уже понесли наказание.

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