«Убежища есть и они работают»: Алексей Логвиненко ответил на жалобы жителей Ростова

Ранее в соцмедиа распространилась информация о том, что глава донской столицы собирается покинуть пост. Однако в пресс-службе администрации города сообщили, что глава находится на своем рабочем месте. Сам Алексей Логвиненко заявил, что никаких заявлений не писал, но решение об его отставке принимает городская Дума.