«Убежища есть и они работают»: Алексей Логвиненко ответил на жалобы жителей Ростова

Posted 14 января, 12:56
Published 14 января, 12:56
Modified 14 января, 13:03
Updated 14 января, 13:03
На встрече с главными редакторами городских изданий Алексей Логвиненко сообщил, что бомбоубежища в донской столице находятся в рабочем состоянии.
На вопрос о жалобах ростовчан в соцсетях на состояние убежищ Алексей Логвиненко ответил, что убежища есть.
Он также добавил, что городские власти проводили учения, чтобы отработать алгоритм действий при возникновении угрозы вражеской атаки БПЛА или ракет.
Ранее в соцмедиа распространилась информация о том, что глава донской столицы собирается покинуть пост. Однако в пресс-службе администрации города сообщили, что глава находится на своем рабочем месте. Сам Алексей Логвиненко заявил, что никаких заявлений не писал, но решение об его отставке принимает городская Дума.