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Posted 14 января, 15:32

Published 14 января, 15:32

Modified 14 января, 15:34

Updated 14 января, 15:34

Ученые оценили вероятность магнитной бури 15 и 16 января в Ростовской области

Ученые оценили вероятность магнитной бури 15 и 16 января в Ростовской области

14 января 2025, 15:32
Фото: Unsplash. Ученые оценили вероятность магнитной бури 15 и 16 января в Ростовской области
В ближайшие дни в Ростовской области возможна магнитная буря. Об этом рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Вечером 14 января января в донском регионе с вероятностью 20% возможно повышение геомагнитных возмущений. Также жителей Ростовской области может ждать магнитная буря. Вероятность составляет 7%. Идентичная ситуация ждет жителей донского региона 16 января.

А вот 15 января солнечная активность в донском регионе усилится. Так, вероятность геомагнитных возмущений составила 25%, а магнитной бури — 12%.

На следующий день, вероятность наступления геомагнитного шторма снизится до 7%, а магнитной бури — до 20%.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Магнитная буря#Солнечная активность#Лаборатория солнечной астрономии
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