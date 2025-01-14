Ученые оценили вероятность магнитной бури 15 и 16 января в Ростовской области

Posted 14 января, 15:32
Published 14 января, 15:32
Modified 14 января, 15:34
Updated 14 января, 15:34
Вечером 14 января января в донском регионе с вероятностью 20% возможно повышение геомагнитных возмущений. Также жителей Ростовской области может ждать магнитная буря. Вероятность составляет 7%. Идентичная ситуация ждет жителей донского региона 16 января.
А вот 15 января солнечная активность в донском регионе усилится. Так, вероятность геомагнитных возмущений составила 25%, а магнитной бури — 12%.
На следующий день, вероятность наступления геомагнитного шторма снизится до 7%, а магнитной бури — до 20%.
Ранее стало известно, с какой погодой встретит Крещение донской регион.
До этого синоптики рассказали, с какими неблагоприятными погодными условиями столкнутся жители донской столицы в конце недели, 19 января.