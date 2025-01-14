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Posted 14 января, 15:28

Published 14 января, 15:28

Modified 14 января, 15:28

Updated 14 января, 15:28

В нижегородском жилкомплексе «КМ Анкудиновский Парк» появилась школа с бассейном

В нижегородском жилкомплексе «КМ Анкудиновский Парк» появилась школа с бассейном

14 января 2025, 15:28
Фото: NewsNN.
В Нижнем Новгороде откроется новая современная школа, рассчитанная на 675 учеников. Образовательное учреждение расположено в жилом комплексе «КМ Анкудиновский Парк». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично посетил новый объект.

Школа готовится принять своих первых учеников уже с 15 января, в настоящее время завершаются последние приготовления к началу занятий. Здание общей площадью более 16 000 квадратных метров состоит из двух 4-этажных корпусов и одного 2-этажного. Все учебные классы оснащены наглядными материалами и современным оборудованием согласно последним образовательным стандартам, пишет newsnn.ru.

В школе имеются спортивные залы, гимнастический зал, актовый зал, хореографическая студия, кабинет логопеда и столовая. Также предусмотрены помещения для мастерских по обработке дерева и металла. Особенное место занимает бассейн, который был построен по просьбе родителей учащихся. Рядом оборудована беговая дорожка. На территории школы есть игровая площадка для младших школьников и зона отдыха.

Фото: NewsNN

Губернатор отметил, что новая школа уже готова к приему учеников. Она была построена всего за 10 месяцев, с опережением запланированных сроков. По инициативе местных жителей здесь появился бассейн, хотя изначально по проекту его не было. Параллельное проектирование не помешало строительству, пояснил губернатор.

Никитин также отметил, что строительство школы в ЖК «КМ Анкудиновский Парк» является удачным примером комплексного подхода к жилищному строительству. Ранее в этом районе уже были открыты два детских сада на 150 и 280 мест, а также школа на 675 учеников. Новый корпус школы снизит нагрузку на существующее учебное заведение, работающее в две смены, и примет учащихся с 5-го по 11-й класс.

В ЖК «КМ Анкудиновский Парк» проживают около восемнадцати тысяч человек. На данный момент потребность в образовательных учреждениях в этом районе на ближайшие год-два закрыта.

Директор застройщиков ГК «Каркас Монолит» Павел Фролов подчеркнул, как важно, чтобы темпы ввода жилых домов совпадали со строительством объектов социальной инфраструктуры. С 2017 года в жилом комплексе были построены два детских сада и две школы. В настоящее время идет проектирование еще одного детсада на 150 мест. Дошкольное учреждение планируется построить в 2026–2027 годах. Также на территории комплекса функционируют частные детские сады и студии детского развития.

Кроме того, было завершено строительство долгожданной автодороги, соединяющей жилой комплекс с улицей Академика Сахарова, по которой уже запущены электробусы. Таким образом, с учетом всех этих объектов вопрос обеспечения жителей социальной инфраструктурой на ближайшие несколько лет можно считать решенным, заключил Павел Фролов.

#Общество
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