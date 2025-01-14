В нижегородском жилкомплексе «КМ Анкудиновский Парк» появилась школа с бассейном

Никитин также отметил, что строительство школы в ЖК «КМ Анкудиновский Парк» является удачным примером комплексного подхода к жилищному строительству. Ранее в этом районе уже были открыты два детских сада на 150 и 280 мест, а также школа на 675 учеников. Новый корпус школы снизит нагрузку на существующее учебное заведение, работающее в две смены, и примет учащихся с 5-го по 11-й класс.