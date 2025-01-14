В районе ХБК города Шахты появилась модернизированная сеть LTE

Posted 14 января, 10:18
Published 14 января, 10:18
Modified 14 января, 10:20
Updated 14 января, 10:20
Район ХБК располжился в северной части города. Изначально это был поселок для работников хлобчатобумажного комбината, но со временем, он стал административным городским районом.
Среднее увеличение скорости мобильного интернета составило около 20%. Модернизация затронула жилую застройку, социально-значимые объекты и предприятие легкой промышленности БТК.
Директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов говорит, что этот район был выбран не случайно. По его словам, одним из приоритетов для улучшения работы мобильного интернета в районе ХБК стало наличие производства.