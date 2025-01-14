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Posted 14 января, 10:18

Published 14 января, 10:18

Modified 14 января, 10:20

Updated 14 января, 10:20

В районе ХБК города Шахты появилась модернизированная сеть LTE

В районе ХБК города Шахты появилась модернизированная сеть LTE

14 января 2025, 10:18
Фото: пресс-служба МТС.
Модернизированная сеть 4G накрыла район ХБК города Шахты, включая территорию производственного комплекса БТК, где производят специальную, рабочую и форменную одежду.

Район ХБК располжился в северной части города. Изначально это был поселок для работников хлобчатобумажного комбината, но со временем, он стал административным городским районом.

Среднее увеличение скорости мобильного интернета составило около 20%. Модернизация затронула жилую застройку, социально-значимые объекты и предприятие легкой промышленности БТК.

Директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов говорит, что этот район был выбран не случайно. По его словам, одним из приоритетов для улучшения работы мобильного интернета в районе ХБК стало наличие производства.

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