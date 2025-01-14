В Ростове будут эвакуировать машины возле туберкулезной больницы

С 8 февраля 2025 в донской столице будет запрещена остановка и стоянка с северной и южной сторон по улице Тоннельная. Автомобилистам теперь нельзя будет парковаться на участке дороги от Ферганского переулка до улицы Профинтерна. Уточняется, что запрет на парковку и остановку ввели с целью повышения пропускной способности.