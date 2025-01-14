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Posted 14 января, 15:10

Published 14 января, 15:10

Modified 14 января, 15:11

Updated 14 января, 15:11

В Ростове будут эвакуировать машины возле туберкулезной больницы

В Ростове будут эвакуировать машины возле туберкулезной больницы

14 января 2025, 15:10
Фото: Pxhere. В Ростове будут эвакуировать машины возле туберкулезной больницы
В Ростове-на-Дону запретили стоянку и остановку на участке дороги возле туберкулезной межобластной больницы. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации.

С 8 февраля 2025 в донской столице будет запрещена остановка и стоянка с северной и южной сторон по улице Тоннельная. Автомобилистам теперь нельзя будет парковаться на участке дороги от Ферганского переулка до улицы Профинтерна. Уточняется, что запрет на парковку и остановку ввели с целью повышения пропускной способности.

Также стало известно, что для водителей установят таблички, которые будут информировать их об эвакуации машин в случае нарушения запрета.

В центре Ростова с 11 января вводится круглосуточный запрет на парковку
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Ранее круглосуточный запрет на парковку ввели в центре донской столицы.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Транспорт#Ограничения#Дороги#Парковка#Туберкулезная больница
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