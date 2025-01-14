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Posted 14 января, 15:56

Published 14 января, 15:56

Modified 14 января, 15:58

Updated 14 января, 15:58

В Ростове-на-Дону без света остались жители более 50 улиц. Когда дадут электричество?

В Ростове-на-Дону без света остались жители более 50 улиц. Когда дадут электричество?

14 января 2025, 15:56
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону без света остались жители более 50 улиц. Когда дадут электричество?

В Ростове-на-Дону без света остались жители более 50 улиц

В Ростове-на-Дону произошли массовые отключения света на 56 улицах. Подробную информацию сообщил АО «Донэнерго».

Массовые отключения света начались в 17.29 мск. «Донэнерго» пишет, что это произошло из-за технологического нарушения в электросети.

Без света остались жители домов на 56 улицах, в том числе и на Нансена, проспектах Доватора и Будённовский. Ресурс ограничили в районе Змиевской балки, а также в двух ДНТ, пяти СНТ и в одном СТ.

Уточняется, что электроснабжение планируют восстановить примерно к 20.30 мск 14 декабря. Также компания напомнила, что подача ресурса будет возобновлена без предупреждения.

Улицы, на которых произошло отключение электричества перечислены ниже.

Фото: АО «Донэнерго».
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Ранее стало известно, что часть донского региона останется без телевидения и радио.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Отключение света#Донэнерго#Электричество#Электроснабжение#Электросеть
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