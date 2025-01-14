В Ростове-на-Дону без света остались жители более 50 улиц. Когда дадут электричество?

Posted 14 января, 15:56
Published 14 января, 15:56
Modified 14 января, 15:58
Updated 14 января, 15:58
Массовые отключения света начались в 17.29 мск. «Донэнерго» пишет, что это произошло из-за технологического нарушения в электросети.
Без света остались жители домов на 56 улицах, в том числе и на Нансена, проспектах Доватора и Будённовский. Ресурс ограничили в районе Змиевской балки, а также в двух ДНТ, пяти СНТ и в одном СТ.
Уточняется, что электроснабжение планируют восстановить примерно к 20.30 мск 14 декабря. Также компания напомнила, что подача ресурса будет возобновлена без предупреждения.
Улицы, на которых произошло отключение электричества перечислены ниже.