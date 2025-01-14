В Ростове-на-Дону закрылся популярный кинотеатр в ТРЦ «Рио»

Ранее жители донской столицы рассказали RostovGazeta о том, что популярный и единственный в городе каток под открытым небом «Большой» внезапно закрылся. Позже данную информацию прокомментировали представители торгового центра, которые сообщили, что его содержание стало нерентабельным.