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Posted 14 января, 17:37

Published 14 января, 17:37

Modified 14 января, 17:39

Updated 14 января, 17:39

В Ростове-на-Дону закрылся популярный кинотеатр в ТРЦ «Рио»

В Ростове-на-Дону закрылся популярный кинотеатр в ТРЦ «Рио»

14 января 2025, 17:37
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону закрылся популярный кинотеатр в ТРЦ «Рио»
В Ростове закрылся популярный кинотеатр в ТРЦ «Рио» «Синема Стар» по проспекту Михаила Нагибина, 17. Об этом своих посетителей проинформировали сотрудники торгового центра на официальной странице.

Сообщается, что кинотеатр «Синема Стар» прекратил работу с 9 января 2025 года. Что стало причиной закрытия — неизвестно.

В данный момент в Ростове продолжают работу кинотеатры CINEMA&EMOTION в «Горизонте», «Киномакс» в ТРК «Мегамаг», «Синема Парк» в «Меге», «Чарли» в ТРЦ «Вавилон», а также «Феникс» в «Золотом Вавилоне».

Ранее жители донской столицы рассказали RostovGazeta о том, что популярный и единственный в городе каток под открытым небом «Большой» внезапно закрылся. Позже данную информацию прокомментировали представители торгового центра, которые сообщили, что его содержание стало нерентабельным.

До этого в одном из кинотеатров донской столицы во время реставрации местные жители заметили зияющие дыры в нескольких окнах.

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