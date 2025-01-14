В Ростове-на-Дону закрылся популярный кинотеатр в ТРЦ «Рио»

Posted 14 января, 17:37
Published 14 января, 17:37
Modified 14 января, 17:39
Updated 14 января, 17:39
Сообщается, что кинотеатр «Синема Стар» прекратил работу с 9 января 2025 года. Что стало причиной закрытия — неизвестно.
В данный момент в Ростове продолжают работу кинотеатры CINEMA&EMOTION в «Горизонте», «Киномакс» в ТРК «Мегамаг», «Синема Парк» в «Меге», «Чарли» в ТРЦ «Вавилон», а также «Феникс» в «Золотом Вавилоне».
Ранее жители донской столицы рассказали RostovGazeta о том, что популярный и единственный в городе каток под открытым небом «Большой» внезапно закрылся. Позже данную информацию прокомментировали представители торгового центра, которые сообщили, что его содержание стало нерентабельным.
До этого в одном из кинотеатров донской столицы во время реставрации местные жители заметили зияющие дыры в нескольких окнах.