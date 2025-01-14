В Ростове скончался бывший глава администрации Ворошиловского района

Posted 14 января, 16:47
Published 14 января, 16:47
Modified 14 января, 16:49
Updated 14 января, 16:49
Сообщается, что Конкин ушел из жизни 13 января. Он возглавлял районную администрацию в период с 2001 по 2010 годы.
За время своей карьеры он успел 30 лет проработать на вертолётном заводе донской столицы, стать сотрудником комитета профсоюза предприятия, а в 1997 году — занять кресло директора департамента труда донского региона.
С 2010 на протяжении двух лет Конкин руководил управлением по работе с правоохранительными органами и вопросам общественного порядка. Кроме того, он имеет почетную награду «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Власти донской столицы отметили ответственность, отзывчивость и внимательность Конкина и выразили соболезнование его близким.