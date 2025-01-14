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Posted 14 января, 16:47

Published 14 января, 16:47

Modified 14 января, 16:49

Updated 14 января, 16:49

В Ростове скончался бывший глава администрации Ворошиловского района

В Ростове скончался бывший глава администрации Ворошиловского района

14 января 2025, 16:47
Фото: Официальный портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону. В Ростове скончался бывший глава администрации Ворошиловского района
В Ростове-на-Дону ушел из жизни Александр Конкин — бывший глава администрации Ворошиловского района. Ему было 78 лет. Свои соболезнования выразили Ростовская городская Дума и администрация города.

Сообщается, что Конкин ушел из жизни 13 января. Он возглавлял районную администрацию в период с 2001 по 2010 годы.

За время своей карьеры он успел 30 лет проработать на вертолётном заводе донской столицы, стать сотрудником комитета профсоюза предприятия, а в 1997 году — занять кресло директора департамента труда донского региона.

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С 2010 на протяжении двух лет Конкин руководил управлением по работе с правоохранительными органами и вопросам общественного порядка. Кроме того, он имеет почетную награду «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Власти донской столицы отметили ответственность, отзывчивость и внимательность Конкина и выразили соболезнование его близким.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Некролог#Администрация#Ворошиловский район
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