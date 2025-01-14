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Posted 14 января, 13:55

Published 14 января, 13:55

Modified 14 января, 13:57

Updated 14 января, 13:57

В Ростове организовали 7 купелей на Крещение. Показываем на карте, где они находятся

В Ростове сократили число купелей на Крещение. Показываем их на карте

14 января 2025, 13:55
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове организовали 7 купелей на Крещение. Показываем на карте, где они находятся

В Ростове-на-Дону подготовили семь купелей на Крещение

В Ростове-на-Дону для крещенских купаний было подготовлено семь купелей, информирует МЧС России по Ростовской области.

В 2025 году на Крещение в Ростове-на-Дону будут функционировать семь специально оборудованных купелей. По правилам организации, место купания должно быть оснащено лестницами с перилами на входе и на выходе, а также ограничителями.

Так, купели подготовили на Гремучем источнике при церкви Серафима Саровского (Портовая, 72), на территории храма Преполовения Пятидесятницы (Всесоюзная, 167), в Серафимовском источнике Свято-Никольского храма в Ботаническом саду (Чапаевская, 18).

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Кроме того, купели есть в Георгиевском источнике при храме Святого Великомученика Георгия Победоносца (Красноярский, 13), при храме святого Георгия Победоносца (339 Стрелковой Дивизии, 33), в Северном водохранилище при Александро-Невском храме (Космонавтов, 2Д), а также в источнике «Сурб-Хач» при церкви одноименного монастыря Армянской Апостольской Церкви (Баграмяна, 1).

Добавим, что во время крещенских купаний у каждой купели будут дежурить спасатели, врачи и полицейские.

При этом в 2024 году к празднику подготовили 12 купелей в городе.

Ранее стало известно, что для крещенских купаний откроют около 70 купелей в Ростовской области.

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