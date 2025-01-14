В Ростовской области уволен главный защитник памятников. Рассказываем, почему

Posted 14 января, 18:22
Published 14 января, 18:22
Modified 14 января, 18:25
Updated 14 января, 18:25
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об освобождении Грунского от полномочий председателя Комитета по охране ОКН в связи с истечением срока действия служебного контракта.
Сообщается, что до назначения нового руководителя обязанности Грунского будут возложены на Ирину Коробову, а зампредседателя — на начальника отдела ведомства.
Ранее в соцмедиа распространилась информация о возможной отставке главы администрации донской столицы Алексея Логвиненко. Однако и пресс-служба администрации города, и сам Логвиненко не подтвердили эту информацию.
До этого донской регион лишился главы Минтранса, который был арестован из-за уголовного дела.