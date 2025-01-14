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Posted 14 января, 18:22

Published 14 января, 18:22

Modified 14 января, 18:25

Updated 14 января, 18:25

В Ростовской области уволен главный защитник памятников

В Ростовской области уволен главный защитник памятников. Рассказываем, почему

14 января 2025, 18:22
Фото: Правительство Ростовской области. В Ростовской области уволен главный защитник памятников

В Ростовской области уволен главный защитник памятников

В Ростовской области покинул пост председатель Комитета охраны культурного наследия Иван Грунский. Данная информация появилась в телеграмм-канале правительства региона.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об освобождении Грунского от полномочий председателя Комитета по охране ОКН в связи с истечением срока действия служебного контракта.

Сообщается, что до назначения нового руководителя обязанности Грунского будут возложены на Ирину Коробову, а зампредседателя — на начальника отдела ведомства.

О своем «увольнении» глава администрации Ростова Логвиненко узнал из соцсетей
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Ранее в соцмедиа распространилась информация о возможной отставке главы администрации донской столицы Алексея Логвиненко. Однако и пресс-служба администрации города, и сам Логвиненко не подтвердили эту информацию.

До этого донской регион лишился главы Минтранса, который был арестован из-за уголовного дела.

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