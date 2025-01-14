В Таганроге экстренно эвакуировали политехнический колледж. Что там произошло?

Posted 14 января, 10:12
Published 14 января, 10:12
Modified 14 января, 10:14
Updated 14 января, 10:14
Об эвакуации стало известно в 11.30 мск 14 января. Очевидцы рассказали, что из здания политехнического колледжа вывели всех людей, а к самому учебному заведению подъехали службы экстренного реагирования.
На видео заметно, что рядом с институтом дежурят минимум две полицейские машины и одна карета скорой помощи.
Местные жители надеются, что ничего серьезного не произошло: «А скорая зачем? Надеюсь, студенты и преподаватели не пострадали.
«Кто-то сообщил, что заминировали здание», — утверждает пользователь.
В региональном МВД проинформировали, что в полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности в одном из учебных заведений. Полицейские провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было.
Ранее в Ростове-на-Дону на Западном эвакуировали ТЦ «Талер».