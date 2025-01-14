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Posted 14 января, 10:12

Published 14 января, 10:12

Modified 14 января, 10:14

Updated 14 января, 10:14

В Таганроге эвакуировали политехнический институт. Что там произошло?

В Таганроге экстренно эвакуировали политехнический колледж. Что там произошло?

14 января 2025, 10:12
Фото: Pxhere. В Таганроге эвакуировали политехнический институт. Что там произошло?

В Таганроге экстренно эвакуировали политехнический колледж из-за угроз

В центре Таганрога произошла экстренная эвакуация студентов и сотрудников политехнического института, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «ЧП Таганрог».

Об эвакуации стало известно в 11.30 мск 14 января. Очевидцы рассказали, что из здания политехнического колледжа вывели всех людей, а к самому учебному заведению подъехали службы экстренного реагирования.

На видео заметно, что рядом с институтом дежурят минимум две полицейские машины и одна карета скорой помощи.

Видео: Т.me/chptaganrog.

Местные жители надеются, что ничего серьезного не произошло: «А скорая зачем? Надеюсь, студенты и преподаватели не пострадали.

«Кто-то сообщил, что заминировали здание», — утверждает пользователь.

В региональном МВД проинформировали, что в полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности в одном из учебных заведений. Полицейские провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было.

Ранее в Ростове-на-Дону на Западном эвакуировали ТЦ «Талер».

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