«В жизни все бывает»: глава администрации Ростова прокомментировал слухи об отставке

Posted 14 января, 12:39
Published 14 января, 12:39
Modified 14 января, 12:41
Updated 14 января, 12:41
Алексей Логвиненко заявил, что не собирается пока увольняться. Однако допустил вероятность того, что может сложить полномочия раньше срока, если так решит Гордума.
— Заявление никакое не писал. Полномочия завершаются в октябре 2025 года. Принять решение о досрочной отставке может только городская Дума. А там в жизни все бывает. Тут, знаете, каждый день у нас на вершине вулкана, — сказал глава администрация, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее сообщения об отставке Алексея Логвиненко опровергли в пресс-службе администрации. Комментарий был идентичен тому, что сказал глава: срок полномочий истекает в октябре, но отставка возможна по решению городской Думы.