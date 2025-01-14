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Posted 14 января, 12:39

Published 14 января, 12:39

Modified 14 января, 12:41

Updated 14 января, 12:41

«В жизни все бывает»: глава администрации Ростова прокомментировал слухи об отставке

«В жизни все бывает»: глава администрации Ростова прокомментировал слухи об отставке

14 января 2025, 12:39
Фото: rostovgazeta.ru. «В жизни все бывает»: глава администрации Ростова прокомментировал слухи об отставке

Глава администрации Ростова Логвиненко прокомментировал слухи об отставке

В ходе встречи главы администрации Ростова с руководителями СМИ по случаю Дня российской печати Алексей Логвиненко прокомментировал свою отставку. Сообщения об этом появились в соцсетях утром 14 января.

Алексей Логвиненко заявил, что не собирается пока увольняться. Однако допустил вероятность того, что может сложить полномочия раньше срока, если так решит Гордума.

— Заявление никакое не писал. Полномочия завершаются в октябре 2025 года. Принять решение о досрочной отставке может только городская Дума. А там в жизни все бывает. Тут, знаете, каждый день у нас на вершине вулкана, — сказал глава администрация, отвечая на вопрос журналистов.
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Ранее сообщения об отставке Алексея Логвиненко опровергли в пресс-службе администрации. Комментарий был идентичен тому, что сказал глава: срок полномочий истекает в октябре, но отставка возможна по решению городской Думы.

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