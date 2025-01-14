Власти опровергли отставку главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Алексей Логвиненко пришел в администрацию чуть больше пяти лет назад. Около месяца в 2019 году он был замглавы и курировал вопросы экономики. Затем еще около полугода занимал пост первого заместителя. А с октября 2019-го экс-полицейского из Таганрога уже выбрали новым главой администрации. По решению депутатов Гордумы, именно этот кандидат лучше всех справился с конкурсом на вакантное место.