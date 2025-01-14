Власти опровергли отставку главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Posted 14 января, 09:14
Published 14 января, 09:14
Modified 14 января, 09:16
Updated 14 января, 09:16
Об отставке Алексея Логвиненко информация появилась в разных telegram-каналах 14 января. Однако в мэрии это не подтвердилось. По словам председателя администрации, все интересующие вопросы можно задать Логвиненко лично в ходе праздничного мероприятия ко Дню российской печати. Оно состоится как раз в этот же день.
— Дополнительно сообщаю: глава администрации избирается депутатами городской Думы на срок полномочий, который истекает в октябре 2025 года. Досрочная отставка возможна только по решению Ростовской-на-Дону городской Думы, — рассказали в пресс-службе. — Отчет главы администрации назначен на 25 февраля 2025.
Алексей Логвиненко пришел в администрацию чуть больше пяти лет назад. Около месяца в 2019 году он был замглавы и курировал вопросы экономики. Затем еще около полугода занимал пост первого заместителя. А с октября 2019-го экс-полицейского из Таганрога уже выбрали новым главой администрации. По решению депутатов Гордумы, именно этот кандидат лучше всех справился с конкурсом на вакантное место.
У Алексея Логвиненко два образования: юридическое и техническое. После службы в армии он трудился в МВД, где с 2006 по 2016 годы замещал руководящие должности в донском главке. А с 2016 по 2018 годы будущий чиновник проработал в «ТНС энерго» на должности заместителя гендиректора. Затем еще год занимал должность зама гендиректора в «Водных ресурсах».
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