Власти Ростова не знают, когда смогут запустить скоростной трамвай

«Синара» сорвала сроки строительства путей в октябре 2024 года. Оказалось, что в расчетах допустили ошибку, поэтому работы по проекту приостановили. Чтобы завершить строительство, нужно расширять проезжую часть и переустраивать инженерные сети. Из-за этого стоимость проекта выросла почти в два раза.