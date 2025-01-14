Власти Ростова не знают, когда смогут запустить скоростной трамвай

Posted 14 января, 15:33
Published 14 января, 15:33
Modified 14 января, 15:35
Updated 14 января, 15:35
По словам главы администрации, компания, которая занималась строительством трамвайных путей, предлагала разные варианты. Но ни горадминистрация, ни министерство транспорта региона не утвердили ни один из них.
— Там, где появляются пути, нужно расширять дороги. Это сложная логистическая модель. Мы получили проект транспортного комплексного развития города. Проект ростовского трамвая в стадии реализации, — рассказал Алексей Логвиненко. — Ждем научные исследования прохождения конечного пути трамвая. Заниматься будем, но точные сроки указать не могу.
«Синара» сорвала сроки строительства путей в октябре 2024 года. Оказалось, что в расчетах допустили ошибку, поэтому работы по проекту приостановили. Чтобы завершить строительство, нужно расширять проезжую часть и переустраивать инженерные сети. Из-за этого стоимость проекта выросла почти в два раза.