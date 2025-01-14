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Posted 14 января, 15:33

Published 14 января, 15:33

Modified 14 января, 15:35

Updated 14 января, 15:35

Власти Ростова не знают, когда смогут запустить скоростной трамвай

Власти Ростова не знают, когда смогут запустить скоростной трамвай

14 января 2025, 15:33
Фото: Администрация Ростова. Власти Ростова не знают, когда смогут запустить скоростной трамвай
Глава администрации Ростова-на-Дону не смог назвать точных сроков запуска скоростного трамвая. Об этой дате спросили Алексея Логвиненко 14 января во время встречи с руководителями СМИ.

По словам главы администрации, компания, которая занималась строительством трамвайных путей, предлагала разные варианты. Но ни горадминистрация, ни министерство транспорта региона не утвердили ни один из них.

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— Там, где появляются пути, нужно расширять дороги. Это сложная логистическая модель. Мы получили проект транспортного комплексного развития города. Проект ростовского трамвая в стадии реализации, — рассказал Алексей Логвиненко. — Ждем научные исследования прохождения конечного пути трамвая. Заниматься будем, но точные сроки указать не могу.

«Синара» сорвала сроки строительства путей в октябре 2024 года. Оказалось, что в расчетах допустили ошибку, поэтому работы по проекту приостановили. Чтобы завершить строительство, нужно расширять проезжую часть и переустраивать инженерные сети. Из-за этого стоимость проекта выросла почти в два раза.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Скоростной трамвай#Логистика#Строительство#Алексей Логвиненко#Транспорт#Проект
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