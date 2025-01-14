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Posted 14 января, 05:12

Published 14 января, 05:12

Modified 14 января, 05:12

Updated 14 января, 05:12

Врачи в Ростове удалили десять опухолей за раз из матки пациентки

Врачи в Ростове удалили десять опухолей за раз из матки пациентки

14 января 2025, 05:12
Фото: 1MI. Врачи в Ростове удалили десять опухолей за раз из матки пациентки
В Ростове-на-Дону в городской клинической больнице №20 у 48-летней женщины обнаружили опасную миому матки, состоящую из десяти узлов. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава Ростовской области.

Сообщается, что операция была рискованной. У пациентки было нетипичное строение гортани, которое повышало риски при интубации. В связи с этим ей отказали в оперативном вмешательстве в нескольких медучреждениях.

Несмотря на это, в ростовской больнице бригада акушеров-гинекологов смогла сохранить женщине матку и безопасно удалить десяток опухолей.

Уточняется, что ростовчанка в данный момент уже находится дома.

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В ростовской больнице бригада акушеров-гинекологов смогла сохранить женщине матку и безопасно удалить десяток опухолей.
В ростовской больнице бригада акушеров-гинекологов смогла сохранить женщине матку и безопасно удалить десяток опухолей.
В ростовской больнице бригада акушеров-гинекологов смогла сохранить женщине матку и безопасно удалить десяток опухолей.. Фото: Минздрав Ростовской области

Ранее в донской столице в больницу поступила девушка, у которой почернел палец после того, как она случайно укололась.

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