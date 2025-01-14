Врачи в Ростове удалили десять опухолей за раз из матки пациентки

Posted 14 января, 05:12
Published 14 января, 05:12
Modified 14 января, 05:12
Updated 14 января, 05:12
Сообщается, что операция была рискованной. У пациентки было нетипичное строение гортани, которое повышало риски при интубации. В связи с этим ей отказали в оперативном вмешательстве в нескольких медучреждениях.
Несмотря на это, в ростовской больнице бригада акушеров-гинекологов смогла сохранить женщине матку и безопасно удалить десяток опухолей.
Уточняется, что ростовчанка в данный момент уже находится дома.
Ранее в донской столице в больницу поступила девушка, у которой почернел палец после того, как она случайно укололась.