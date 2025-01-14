ВТБ в 2024 году нарастил выдачу автокредитов более чем вдвое

В среднем заемщики ВТБ в 2024 году оформляли автокредиты на 1,3 млн рублей (+4% за год) сроком 6,1 года — на 3 месяца дольше, чем в 2023 году. Как и ранее, основным спросом пользовались машины с пробегом. Однако благодаря стимулирующим мерам на первичном рынке — таким как господдержка и субсидированные программы производителей — доля новых авто в выдачах осталась на достаточно высоком уровне — 30%. Подавляющее большинство машин, купленных клиентами на первичном рынке, были китайского или российского происхождения. В структуре выдач ВТБ по итогам 2024 года на бренды из этих стран пришлось около 90%.