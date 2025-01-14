Замгубернатора Югры Азат Ислаев: Регион больше не называют вахтовым

Posted 14 января, 18:58
Published 14 января, 18:58
Modified 14 января, 18:58
Updated 14 января, 18:58
Азат Ислаев сообщил, что в 2025 году по поручению губернатора были пересмотрены подходы к развитию муниципальных дорог, кратно увеличено финансовое обеспечение и сформирована новая комплексная программа. «Мы круглогодично обеспечиваем транспортную доступность территорий, в том числе отдаленных и труднодоступных», — отметил он.
Для решения данной задачи в холодное время года в ХМАО строят автозимники и ледовые переправы, а в летние месяцы в пассажироперевозках задействуется речной транспорт по доступным ценам. Водный вид транспорта пользуется среди населения большим спросом, поэтому региональные власти приступили к его модернизации и обновлению подвижного состава. Об этом сообщает rg.ru.
Авиаперевозки также являются популярными в ХМАО, где действует девять аэропортов. Из регионального бюджета выделяются субсидии для обеспечения доступных билетов для населения, а сеть авиаперевозок расширяется не только в пределах региона, но и между субъектами Федерации.
Согласно заявлению Азата Ислаева, очень скоро завершатся работы по возведению второго моста через реку Обь в районе Сургута. Учитывая опережающие темпы, строительство может быть завершено уже в текущем году. Сейчас это один из крупнейших инфраструктурных проектов в Российской Федерации. В его состав входит восемь искусственных сооружений, включая мост через Обь (1758 м), 3 путепровода, 4 моста, 43 км автотрасс. Работы, в которых задействовано 750 человек и 200 единиц техники, проводятся круглосуточно.
Строительство моста позволит направить транспортные потоки в обход города, ускорить путь для людей и грузов, создать альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесного транспорта. Сооружение возьмет на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров (Тюмень — Сургут — Салехард и Пермь — Ханты-Мансийск — Нижневартовск — Томск).
По словам замгубернатора ХМАО, по завершении этого проекта в регионе начнется работа по строительству сопоставимого с ним по масштабу моста через Обь возле поселка Андра. Сооружение объединит Ямал и уральские регионы, сократив пробег на участке Екатеринбург — Надым примерно на 500 км. При этом время в пути сократится на 4-5 часов как для жителей, так и для доставки грузов к месторождениям нефти и газа.