Замгубернатора Югры Азат Ислаев: Регион больше не называют вахтовым

Согласно заявлению Азата Ислаева, очень скоро завершатся работы по возведению второго моста через реку Обь в районе Сургута. Учитывая опережающие темпы, строительство может быть завершено уже в текущем году. Сейчас это один из крупнейших инфраструктурных проектов в Российской Федерации. В его состав входит восемь искусственных сооружений, включая мост через Обь (1758 м), 3 путепровода, 4 моста, 43 км автотрасс. Работы, в которых задействовано 750 человек и 200 единиц техники, проводятся круглосуточно.