rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 18:58

Published 14 января, 18:58

Modified 14 января, 18:58

Updated 14 января, 18:58

Замгубернатора Югры Азат Ислаев: Регион больше не называют вахтовым

Замгубернатора Югры Азат Ислаев: Регион больше не называют вахтовым

14 января 2025, 18:58
Фото: Юрий Андреев.
По словам замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азата Ислаева, Югра занимает второе место после Москвы среди российских регионов по качеству дорог. Нормативность дорожной сети в ХМАО достигает 88%.

Азат Ислаев сообщил, что в 2025 году по поручению губернатора были пересмотрены подходы к развитию муниципальных дорог, кратно увеличено финансовое обеспечение и сформирована новая комплексная программа. «Мы круглогодично обеспечиваем транспортную доступность территорий, в том числе отдаленных и труднодоступных», — отметил он.

Для решения данной задачи в холодное время года в ХМАО строят автозимники и ледовые переправы, а в летние месяцы в пассажироперевозках задействуется речной транспорт по доступным ценам. Водный вид транспорта пользуется среди населения большим спросом, поэтому региональные власти приступили к его модернизации и обновлению подвижного состава. Об этом сообщает rg.ru.

Авиаперевозки также являются популярными в ХМАО, где действует девять аэропортов. Из регионального бюджета выделяются субсидии для обеспечения доступных билетов для населения, а сеть авиаперевозок расширяется не только в пределах региона, но и между субъектами Федерации.

Согласно заявлению Азата Ислаева, очень скоро завершатся работы по возведению второго моста через реку Обь в районе Сургута. Учитывая опережающие темпы, строительство может быть завершено уже в текущем году. Сейчас это один из крупнейших инфраструктурных проектов в Российской Федерации. В его состав входит восемь искусственных сооружений, включая мост через Обь (1758 м), 3 путепровода, 4 моста, 43 км автотрасс. Работы, в которых задействовано 750 человек и 200 единиц техники, проводятся круглосуточно.

Строительство моста позволит направить транспортные потоки в обход города, ускорить путь для людей и грузов, создать альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесного транспорта. Сооружение возьмет на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров (Тюмень — Сургут — Салехард и Пермь — Ханты-Мансийск — Нижневартовск — Томск).

По словам замгубернатора ХМАО, по завершении этого проекта в регионе начнется работа по строительству сопоставимого с ним по масштабу моста через Обь возле поселка Андра. Сооружение объединит Ямал и уральские регионы, сократив пробег на участке Екатеринбург — Надым примерно на 500 км. При этом время в пути сократится на 4-5 часов как для жителей, так и для доставки грузов к месторождениям нефти и газа.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика