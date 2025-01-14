Жители Ростовской области пожаловались Мизулиной на задрежку СМС об атаках БПЛА

Posted 14 января, 18:24
Published 14 января, 18:24
Modified 14 января, 18:26
Updated 14 января, 18:26
Екатерина Мизулина сообщила об обращении на своей странице в telegram-канале 14 января. Она прикрепила скриншот сообщения, которое ей написал один из жителей Ростовской области.
Подписчик рассказал, что во время ракетной опасности уведомление ему пришло спустя пять часов после ее отбоя.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Воронежской области.
— Уже не в первый раз такие письма приходят, особенно из Ростовской области, — добавила Екатерина Мизулина.
Очевидно, такая проблема появляется из-за ограниченных возможностей операторов. Когда СМС одновременно отправляют большому количеству абонентов, сообщения передаются по очереди.
Чтобы быть в курсе, жителям Ростова и области рекомендуют следить за telegram-каналом губернатора или использовать приложение МЧС, где уведомления приходят вовремя.
Ранее подобные жалобы на задержку оповещения или ее отсутствие появлялись в местных пабликах и мессенджерах.