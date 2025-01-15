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Posted 15 января, 13:20

Published 15 января, 13:20

Modified 15 января, 13:22

Updated 15 января, 13:22

Банк «Центр-инвест» уменьшил первоначальный взнос по всем ипотечным программам

Банк «Центр-инвест» уменьшил первоначальный взнос по всем ипотечным программам

15 января 2025, 13:20
Фото: 1MI.
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Банк «Центр-инвест» снизил первоначальный взнос по всем ипотечным программам до 30% от стоимости недвижимости. Ранее он составлял 50%.

Новое условие касается всех видов ипотечных кредитов банка, как на первичном, так и на вторичном рынке. То же самое относится к программам с государственной поддержкой.

Важным преимуществом банка «Центр-инвест» на рынке ипотечного кредитования являются прозрачные условия кредитования, отсутствие обязательного страхования и комиссий, а также возможность досрочного погашения кредитов без каких-либо штрафных санкций.

Ранее банк «Центр-инвест» вновь открыл прием заявок по льготным ипотечным программам с государственной поддержкой на первичном рынке, а именно по «Семейной ипотеке» и «ИТ-ипотеке».

Более подробно узнать о программах и условиях ипотечных кредитов можно на сайте или в любом офисе банка.

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