Банк «Центр-инвест» уменьшил первоначальный взнос по всем ипотечным программам

Posted 15 января, 13:20
Published 15 января, 13:20
Modified 15 января, 13:22
Updated 15 января, 13:22
Новое условие касается всех видов ипотечных кредитов банка, как на первичном, так и на вторичном рынке. То же самое относится к программам с государственной поддержкой.
Важным преимуществом банка «Центр-инвест» на рынке ипотечного кредитования являются прозрачные условия кредитования, отсутствие обязательного страхования и комиссий, а также возможность досрочного погашения кредитов без каких-либо штрафных санкций.
Ранее банк «Центр-инвест» вновь открыл прием заявок по льготным ипотечным программам с государственной поддержкой на первичном рынке, а именно по «Семейной ипотеке» и «ИТ-ипотеке».
Более подробно узнать о программах и условиях ипотечных кредитов можно на сайте или в любом офисе банка.