Борьба со свалками обойдется бюджету Ростова в 30 миллионов рублей

Чуть раньше, в декабре, появились предложения об уборке в Первомайском и Кировском районах (по пять миллионов рублей). Также список пополнился Октябрьским районом. За него предлагают порядка 3,2 миллиона, хотя изначально речь шла о 4,5 миллиона рублей. Аналогичная ситуация и с Ленинским районом — сначала публиковали тендер за 5 миллионов рублей, но отменили его и заменили новым — за 3,8 миллиона. Советский район почему-то не фигурирует ни в одной из закупок. Вероятно, подрядчика для его уборки будут искать позже.