rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 09:57

Published 15 января, 09:57

Modified 15 января, 09:59

Updated 15 января, 09:59

Борьба со свалками обойдется бюджету Ростова в 30 миллионов рублей

Борьба со свалками обойдется бюджету Ростова в 30 миллионов рублей

15 января 2025, 09:57
Фото: rostov-gorod.ru. Борьба со свалками обойдется бюджету Ростова в 30 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону на уборку свалок в 2025 году выделят порядка 30 миллионов рублей. По информации на сайте госзакупок, работы в каждом районе обойдутся не меньше трех миллионов рублей.

В начале января появились тендеры на уборку свалок в Пролетарском районе, Железнодорожном и Ворошиловском. Каждый оценивают примерно в пять миллионов рублей. При этом подрядчика для поддержания чистоты в Ворошиловском районе ищут уже не первый раз. В конце 2024 года желающих заключать договор по этому контракту не нашлось.

Чуть раньше, в декабре, появились предложения об уборке в Первомайском и Кировском районах (по пять миллионов рублей). Также список пополнился Октябрьским районом. За него предлагают порядка 3,2 миллиона, хотя изначально речь шла о 4,5 миллиона рублей. Аналогичная ситуация и с Ленинским районом — сначала публиковали тендер за 5 миллионов рублей, но отменили его и заменили новым — за 3,8 миллиона. Советский район почему-то не фигурирует ни в одной из закупок. Вероятно, подрядчика для его уборки будут искать позже.

В Ростове скончался бывший глава администрации Ворошиловского района
Узнать подробнее

Стоимость тендеров может измениться. В документах уточняется, что платить исполнителям деньги будут по факту выполненных работ. Один кубометр мусора стоит 1200 рублей. Контракты рассчитаны до конца 2025 года.

Уборкой лесных территорий в Ростове займется отдельный подрядчик. На этот контракт потратят еще более 30 миллионов рублей.

Читайте также:
Список укрытий в Ростове-на-Дону сократили в два разаПодземные переходы в Ростове-на-Дону получили статус убежищКоллектор стоимостью 8 млрд рублей запустили в Ростове-на-Дону
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Госзакупки#Уборка#Октябрьский район#Пролетарский район#Ленинский район#Первомайский район#Советский район#Ворошиловский район#Контракты#Железнодорожный район#Кировский район#Свалки#Тендеры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика