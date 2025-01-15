Борьба со свалками обойдется бюджету Ростова в 30 миллионов рублей

Posted 15 января, 09:57
Published 15 января, 09:57
Modified 15 января, 09:59
Updated 15 января, 09:59
В начале января появились тендеры на уборку свалок в Пролетарском районе, Железнодорожном и Ворошиловском. Каждый оценивают примерно в пять миллионов рублей. При этом подрядчика для поддержания чистоты в Ворошиловском районе ищут уже не первый раз. В конце 2024 года желающих заключать договор по этому контракту не нашлось.
Чуть раньше, в декабре, появились предложения об уборке в Первомайском и Кировском районах (по пять миллионов рублей). Также список пополнился Октябрьским районом. За него предлагают порядка 3,2 миллиона, хотя изначально речь шла о 4,5 миллиона рублей. Аналогичная ситуация и с Ленинским районом — сначала публиковали тендер за 5 миллионов рублей, но отменили его и заменили новым — за 3,8 миллиона. Советский район почему-то не фигурирует ни в одной из закупок. Вероятно, подрядчика для его уборки будут искать позже.
Стоимость тендеров может измениться. В документах уточняется, что платить исполнителям деньги будут по факту выполненных работ. Один кубометр мусора стоит 1200 рублей. Контракты рассчитаны до конца 2025 года.
Уборкой лесных территорий в Ростове займется отдельный подрядчик. На этот контракт потратят еще более 30 миллионов рублей.