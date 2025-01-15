rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 18:46

Published 15 января, 18:46

Modified 15 января, 18:48

Updated 15 января, 18:48

Часть Западного в Ростове на сутки останется без холодной воды

Часть Западного в Ростове на сутки останется без холодной воды

15 января 2025, 18:46
Фото: 1MI. Часть Западного в Ростове на сутки останется без холодной воды
Утром 16 января часть жителей Западного в Ростове-на-Дону лишится холодной воды. Предупреждение об отключениях опубликовано на сайте городского водоканала.

Краны пересохнут в 09.00 мск. Водоснабжение временно прекратится в границах улиц Судостроительной — Евремова — 2-й Володарского — 1-й Круговой — Портовой. Восстановить подачу воды обещают к 09.00 мск следующего дня, 17 января.

«Зато можно сразу посуду помыть»: в Новочеркасске из-под кранов потекла мыльная пена
Узнать подробнее

Причиной массового отключения станет переподключение нового участка водопровода. Работы будут проводить на улице 2-й Володарского.

Ранее, 14 января, из-за сбоя в электросети без света остались жители четырех районов Ростова. Вечером электричество отключилось более чем на 50 улицах.

Читайте также:
Тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без воды. Что случилось?Прокуратура начала проверку массового отключения воды в Ростовской областиПодрядчика дисквалифицировали в Ростове за срыв капремонта в 17 домах
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Отключение воды#Водопровод#Водоснабжение#Проблемы с водоснабжением
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика