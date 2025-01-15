Часть Западного в Ростове на сутки останется без холодной воды

Posted 15 января, 18:46
Published 15 января, 18:46
Modified 15 января, 18:48
Updated 15 января, 18:48
Краны пересохнут в 09.00 мск. Водоснабжение временно прекратится в границах улиц Судостроительной — Евремова — 2-й Володарского — 1-й Круговой — Портовой. Восстановить подачу воды обещают к 09.00 мск следующего дня, 17 января.
Причиной массового отключения станет переподключение нового участка водопровода. Работы будут проводить на улице 2-й Володарского.
Ранее, 14 января, из-за сбоя в электросети без света остались жители четырех районов Ростова. Вечером электричество отключилось более чем на 50 улицах.