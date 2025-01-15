Депутат Госдумы призвал ограничить вылов рыбы в Азовском море из-за мазута

Posted 15 января, 15:55
Published 15 января, 15:55
Modified 15 января, 15:57
Updated 15 января, 15:57
Гусев направил соответствующее письмо руководителю ведомства Анне Поповой, в котором настоял на проведении проверки хозяйств, занимающихся искусственным разведением морепродуктов в Черном и Азовском морях, а также ограничить вылов рыбы в этих водоемах.
По мнению депутата, нефтепродукты, оказавшиеся в водоемах после разлива мазута в Черном море, могут остаться в организме морских обитателей. Это опасно не только для самих рыб и других водных существ, но и для здоровья человека. Съев загрязненные морепродукты, люди могут не просто отравиться, но и подхватить серьезные заболевания, приводящие к летальному исходу.
До этого эколог рассказал, чем опасен попавший в Дон растворитель в Ростове.