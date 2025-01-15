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Posted 15 января, 15:55

Published 15 января, 15:55

Modified 15 января, 15:57

Updated 15 января, 15:57

Депутат Госдумы призвал ограничить вылов рыбы в Черном и Азовском морях

Депутат Госдумы призвал ограничить вылов рыбы в Азовском море из-за мазута

15 января 2025, 15:55
Фото: 1MI. Депутат Госдумы призвал ограничить вылов рыбы в Черном и Азовском морях
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился с обращением к Роспотребнадзору с просьбой ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях после загрязнения мазутом, сообщает ТАСС.

Гусев направил соответствующее письмо руководителю ведомства Анне Поповой, в котором настоял на проведении проверки хозяйств, занимающихся искусственным разведением морепродуктов в Черном и Азовском морях, а также ограничить вылов рыбы в этих водоемах.

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По мнению депутата, нефтепродукты, оказавшиеся в водоемах после разлива мазута в Черном море, могут остаться в организме морских обитателей. Это опасно не только для самих рыб и других водных существ, но и для здоровья человека. Съев загрязненные морепродукты, люди могут не просто отравиться, но и подхватить серьезные заболевания, приводящие к летальному исходу.

До этого эколог рассказал, чем опасен попавший в Дон растворитель в Ростове.

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