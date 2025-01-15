Депутат Госдумы призвал ограничить вылов рыбы в Азовском море из-за мазута

По мнению депутата, нефтепродукты, оказавшиеся в водоемах после разлива мазута в Черном море, могут остаться в организме морских обитателей. Это опасно не только для самих рыб и других водных существ, но и для здоровья человека. Съев загрязненные морепродукты, люди могут не просто отравиться, но и подхватить серьезные заболевания, приводящие к летальному исходу.