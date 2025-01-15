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Posted 15 января, 13:41

Published 15 января, 13:41

Modified 15 января, 13:43

Updated 15 января, 13:43

Длинная пробка выросла на трассе М-4 «Дон» из-за ремонтных работ

Длинная пробка выросла на трассе М-4 «Дон» из-за ремонта

15 января 2025, 13:41
Фото: donland.ru. Длинная пробка выросла на трассе М-4 «Дон» из-за ремонтных работ
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» возник большой автомобильный затор из-за проведения ремонтных работ, информирует сервис «Яндекс Карты».

Пробка локализуется недалеко от города Шахты Ростовской области. Движение парализовано по направлению к Ростову-на-Дону от 999 километра трассы М-4 «Дон» до улицы Келдыша, 1Д. Общая длина затора составляет 3,88 километра.

Добавим, что пробка образовалась из-за дорожных работ на среднем и правом рядах трассы.

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пробка образовалась из-за дорожных работ на среднем и правом рядах трассы.
пробка образовалась из-за дорожных работ на среднем и правом рядах трассы.. Фото: Яндекс. Карты

Ранее RostovGazeta писала о том, что водитель устроил ДТП с коровой на платном участке автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области. Автомобилист не сразу заметил животное, которое стояло посреди трассы.

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