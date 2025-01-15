Длинная пробка выросла на трассе М-4 «Дон» из-за ремонта

Posted 15 января, 13:41
Published 15 января, 13:41
Modified 15 января, 13:43
Updated 15 января, 13:43
Пробка локализуется недалеко от города Шахты Ростовской области. Движение парализовано по направлению к Ростову-на-Дону от 999 километра трассы М-4 «Дон» до улицы Келдыша, 1Д. Общая длина затора составляет 3,88 километра.
Добавим, что пробка образовалась из-за дорожных работ на среднем и правом рядах трассы.
Ранее RostovGazeta писала о том, что водитель устроил ДТП с коровой на платном участке автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области. Автомобилист не сразу заметил животное, которое стояло посреди трассы.