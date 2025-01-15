Экс-глава донского минздрава Быковская не смогла смягчить приговор

Posted 15 января, 06:23
Published 15 января, 06:23
Modified 15 января, 06:25
Updated 15 января, 06:25
Татьяну Быковскую в конце марта 2024 года приговорили к реальному сроку. Ее признали виновной по статье о превышении должностных полномочий. Как установил суд, чиновница помогла одной компании заключить госконтракты с несколькими медучреждениями и областным Минздравом.
Бывший министр утверждала, что невиновна, и предлагала отправить ее на СВО в качестве медика. Однако Кущевский районный суд решил приговорить Быковскую к четырем с половиной годам колонии общего режима. От этого срока ей осталось отбыть в женской колонии чуть больше года. К лету 2025-го экс-чиновницу освободят.
Между тем она пытается обжаловать приговор, но пока безуспешно. Ей не удалось смягчить наказание ни через краевой, ни через кассационный суд.