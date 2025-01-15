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Posted 15 января, 06:23

Published 15 января, 06:23

Modified 15 января, 06:25

Updated 15 января, 06:25

Экс-глава донского минздрава Быковская не смогла смягчить приговор

Экс-глава донского Минздрава Быковская не смогла смягчить приговор

15 января 2025, 06:23
Фото: правительство Ростовской области. Экс-глава донского минздрава Быковская не смогла смягчить приговор
Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская в очередной раз подавала жалобу в вышестоящую инстанцию на свой приговор. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодарском крае оставил в силе приговор. Решение было вынесено в ходе заседания 14 января.

Татьяну Быковскую в конце марта 2024 года приговорили к реальному сроку. Ее признали виновной по статье о превышении должностных полномочий. Как установил суд, чиновница помогла одной компании заключить госконтракты с несколькими медучреждениями и областным Минздравом.

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Бывший министр утверждала, что невиновна, и предлагала отправить ее на СВО в качестве медика. Однако Кущевский районный суд решил приговорить Быковскую к четырем с половиной годам колонии общего режима. От этого срока ей осталось отбыть в женской колонии чуть больше года. К лету 2025-го экс-чиновницу освободят.

Между тем она пытается обжаловать приговор, но пока безуспешно. Ей не удалось смягчить наказание ни через краевой, ни через кассационный суд.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Жалоба#Минздрав#Колония#Татьяна Быковская#Превышение должностных полномочий#Госконтракты
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