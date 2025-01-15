Экс-глава донского минздрава Быковская не смогла смягчить приговор

Бывший министр утверждала, что невиновна, и предлагала отправить ее на СВО в качестве медика. Однако Кущевский районный суд решил приговорить Быковскую к четырем с половиной годам колонии общего режима. От этого срока ей осталось отбыть в женской колонии чуть больше года. К лету 2025-го экс-чиновницу освободят.