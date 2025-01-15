Экстремиста с наркотиками задержали в Ростовской области

Во время обыска у 43-летнего мужчины были обнаружены и изъяты два подозрительных свертка, огнестрельный предмет, конструктивно схожий с пистолетом, а также два грамма наркотического средства N-метилфэфедрона и 2,28 грамма марихуаны.