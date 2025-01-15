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Posted 15 января, 13:44

Published 15 января, 13:44

Modified 15 января, 13:46

Updated 15 января, 13:46

Ростовская полиция задержала уроженца Дагестана по подозрению в экстремизме

Экстремиста с наркотиками задержали в Ростовской области

15 января 2025, 13:44
Фото: МВД Ростовской области. Ростовская полиция задержала уроженца Дагестана по подозрению в экстремизме
В Ростовской области сотрудники полиции задержали 43-летнего уроженца Республики Дагестан, который пропагандировал запрещенную в России организацию, информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полицейские совместно со силовиками взяли злоумышленника еще в декабре 2024 года. Правоохранители установили, что подозреваемый поддерживает взгляды запрещенного экстремистского движения, а также хочет совершить преступление.

Во время обыска у 43-летнего мужчины были обнаружены и изъяты два подозрительных свертка, огнестрельный предмет, конструктивно схожий с пистолетом, а также два грамма наркотического средства N-метилфэфедрона и 2,28 грамма марихуаны.

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Видео: МВД Ростовской области.

Добавим, что на уроженца Дагестана возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 228 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что МВД проведет проверку полицейских, задержавших в Ростове военного из Кыргызстана.

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