Экстремиста с наркотиками задержали в Ростовской области

Posted 15 января, 13:44
Published 15 января, 13:44
Modified 15 января, 13:46
Updated 15 января, 13:46
Полицейские совместно со силовиками взяли злоумышленника еще в декабре 2024 года. Правоохранители установили, что подозреваемый поддерживает взгляды запрещенного экстремистского движения, а также хочет совершить преступление.
Во время обыска у 43-летнего мужчины были обнаружены и изъяты два подозрительных свертка, огнестрельный предмет, конструктивно схожий с пистолетом, а также два грамма наркотического средства N-метилфэфедрона и 2,28 грамма марихуаны.
Добавим, что на уроженца Дагестана возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 228 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее стало известно, что МВД проведет проверку полицейских, задержавших в Ростове военного из Кыргызстана.