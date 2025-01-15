Имущество «Донхлеббанка» на 2,4 млн рублей не смогли продать на торгах

Posted 15 января, 07:59
Published 15 января, 07:59
Modified 15 января, 08:01
Updated 15 января, 08:01
О торгах было объявлено 20 ноября 2024 года. На аукционе выставлялись два лота на 1,4 миллиона рублей и на 1,423 миллиона рублей. В итоге торги признали не состоявшимися. Сообщается, решение было принято из-за отсутствия заявок на участие.
Напомним, что в 2018 году Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Донхлеббанка».
После этого Центробанк обратился в Арбитражный суд Ростовской области с требованием признать организацию банкротом.
Осенью 2019 года правоохранительные органы задержали руководителей «Донхлеббанка».