rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 07:59

Published 15 января, 07:59

Modified 15 января, 08:01

Updated 15 января, 08:01

«Донхлеббанк» не смог продать свое имущество на 2,4 млн рублей

Имущество «Донхлеббанка» на 2,4 млн рублей не смогли продать на торгах

15 января 2025, 07:59
Фото: Яндекс. Карты. «Донхлеббанк» не смог продать свое имущество на 2,4 млн рублей
Имущество «Донхлеббанка» не смогли продать на аукционе. Общая стоимость лотов составила 2,4 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте Федресурса 9 января.

О торгах было объявлено 20 ноября 2024 года. На аукционе выставлялись два лота на 1,4 миллиона рублей и на 1,423 миллиона рублей. В итоге торги признали не состоявшимися. Сообщается, решение было принято из-за отсутствия заявок на участие.

Напомним, что в 2018 году Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Донхлеббанка».

После этого Центробанк обратился в Арбитражный суд Ростовской области с требованием признать организацию банкротом.

Осенью 2019 года правоохранительные органы задержали руководителей «Донхлеббанка».

Суд признал Глубокинский кирпичный завод Ростовской области банкротом
Узнать подробнее

Ранее в Ростовской области выставили на торги движимое и недвижимое имущество «Шахты Ростовской».

Читайте также:
Имущество «Шахты Ростовской» пустят с молоткаСуд признал Глубокинский кирпичный завод Ростовской области банкротомХолдинг олигарха Саввиди требует 56 млн рублей с обанкротившегося «Донского осетра»
#Милана Белкина#Экономика#Ростов-на-Дону#Торги#Банкротство#Имущество#Арбитражный суд#Центробанк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика