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Posted 15 января, 16:19

Published 15 января, 16:19

Modified 15 января, 16:21

Updated 15 января, 16:21

М-4 «Дон» парализовали пробки, а жители Ростовской области бросились искать работу

М-4 «Дон» парализовали пробки, а жители Ростовской области бросились искать работу

15 января 2025, 16:19
Фото: freepik. М-4 «Дон» парализовали пробки, а жители Ростовской области бросились искать работу
Жителей Ростовской области предупредили о пробках на трассе М-4 «Дон», тем временем экс-глава донского Минздрава Татьяна Быковская не смогла смягчить себе приговор, а 32 тысячи дончан начали 2025 год с поиска работы.

Пробки на М-4 «Дон»

Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области рассказали, что на трассе М-4 «Дон» ведутся работы по ремонту дорожного полотна. Из-за этого на некоторых участках автодороги могут образовываться пробки. Речь идет об отрезках с 1002 по 1004 и с 1020 по 1006, а также с 964 по 960 километры.

Заторы можно объехать по 983 и 969 километрам, а также по 964 километру М-4 «Дон», где находится поворот на Михайлово-Владимировку.

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Приговор Быковской

Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская подала очередную жалобу в вышестоящую инстанцию на свой приговор. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодарском крае не изменил его. Решение было вынесено в ходе заседания 14 января.

Напомним, что Татьяну Быковскую обвинили в превышении должностных полномочий. Суд установил, что чиновница поспособствовала одной компании подписать госконтракты с несколькими медучреждениями и областным Минздравом. За это в марте 2024 года ее приговорили к реальному сроку.

Добавим, что к лету 2025 года Быковскую освободят.
Добавим, что к лету 2025 года Быковскую освободят.. Фото: donland.ru
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Поиск работы

По данным аналитиков, с 1 по 10 января 2025 года в Ростовской области было открыто или обновлено 32 тысячи резюме. При этом в среднем соискатели рассчитывают на зарплату в размере 69,8 тысячи рублей.

Активнее всего работу ищут люди в возрасте от 35 до 44 лет — 24%, а также те, кто имеет стаж свыше 15 лет — 26%. А сменить род деятельности стремятся менеджеры по продажам — 8%, администраторы — 5%, руководители проектов — 4% и водители — 4%.

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