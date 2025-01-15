М-4 «Дон» парализовали пробки, а жители Ростовской области бросились искать работу

Posted 15 января, 16:19
Published 15 января, 16:19
Modified 15 января, 16:21
Updated 15 января, 16:21
Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области рассказали, что на трассе М-4 «Дон» ведутся работы по ремонту дорожного полотна. Из-за этого на некоторых участках автодороги могут образовываться пробки. Речь идет об отрезках с 1002 по 1004 и с 1020 по 1006, а также с 964 по 960 километры.
Заторы можно объехать по 983 и 969 километрам, а также по 964 километру М-4 «Дон», где находится поворот на Михайлово-Владимировку.
Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская подала очередную жалобу в вышестоящую инстанцию на свой приговор. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодарском крае не изменил его. Решение было вынесено в ходе заседания 14 января.
Напомним, что Татьяну Быковскую обвинили в превышении должностных полномочий. Суд установил, что чиновница поспособствовала одной компании подписать госконтракты с несколькими медучреждениями и областным Минздравом. За это в марте 2024 года ее приговорили к реальному сроку.
По данным аналитиков, с 1 по 10 января 2025 года в Ростовской области было открыто или обновлено 32 тысячи резюме. При этом в среднем соискатели рассчитывают на зарплату в размере 69,8 тысячи рублей.
Активнее всего работу ищут люди в возрасте от 35 до 44 лет — 24%, а также те, кто имеет стаж свыше 15 лет — 26%. А сменить род деятельности стремятся менеджеры по продажам — 8%, администраторы — 5%, руководители проектов — 4% и водители — 4%.