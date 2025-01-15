М-4 «Дон» парализовали пробки, а жители Ростовской области бросились искать работу

Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области рассказали, что на трассе М-4 «Дон» ведутся работы по ремонту дорожного полотна. Из-за этого на некоторых участках автодороги могут образовываться пробки. Речь идет об отрезках с 1002 по 1004 и с 1020 по 1006, а также с 964 по 960 километры.