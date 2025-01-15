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Posted 15 января, 05:41

Published 15 января, 05:41

Modified 15 января, 05:43

Updated 15 января, 05:43

Маршруты автобусов № 38 и № 72 в Ростове-на-Дону могут изменить горожане

Маршруты автобусов № 38 и № 72 в Ростове-на-Дону могут изменить: как они будут ходить

15 января 2025, 05:41

Маршруты автобусов № 38 и № 72 в Ростове-на-Дону могут изменить горожане

В Ростове департамент транспорта рассматривает вопрос изменения организации движения. Горожане решат, как изменятся маршруты № 38 и № 72. Фотографии новых схем движения появилась на сайте портала ростовского городского транспорта.

14 января администрация донской столицы сообщила о возможном изменении маршрутов двух автобусов.

Так, изменение схемы движения 38 автобуса увеличит время в пути. Также будет ликвидирована уникальная остановка, которая есть только на маршруте №38.

Путь 72 автобуса планируют продлить по 2-й Краснодарской улице, а также по Коммунистическому проспекту до Малиновского.

«Таким образом, петля по Западному жилому массиву станет больше», — пишет портал ростовского городского транспорта.

Сообщается, что опросы проходят на сервисе «Активный ростовчанин», а также на платформе «Госуслуги».

Фото: Портал ростовского городского транспорта
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#Милана Белкина#Общество#Ростов-на-Дону#Автобусы#Транспорт#Опрос#Маршруты
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