Маршруты автобусов № 38 и № 72 в Ростове-на-Дону могут изменить: как они будут ходить

Posted 15 января, 05:41
Published 15 января, 05:41
Modified 15 января, 05:43
Updated 15 января, 05:43
14 января администрация донской столицы сообщила о возможном изменении маршрутов двух автобусов.
Так, изменение схемы движения 38 автобуса увеличит время в пути. Также будет ликвидирована уникальная остановка, которая есть только на маршруте №38.
Путь 72 автобуса планируют продлить по 2-й Краснодарской улице, а также по Коммунистическому проспекту до Малиновского.
«Таким образом, петля по Западному жилому массиву станет больше», — пишет портал ростовского городского транспорта.
Сообщается, что опросы проходят на сервисе «Активный ростовчанин», а также на платформе «Госуслуги».
Ранее глава горадминистрации Алексей Логвиненко рассказал, почему в Ростове-на-Дону до сих пор не построили канатную дорогу.